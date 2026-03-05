Macabro hallazgo en Caballito: el cuerpo de un profesor fue encontrado maniatado y con signos de violencia

El barrio porteño de Caballito está conmocionado después de que se encontró el cuerpo sin signos vitales de David Walter Aguirre, un docente universitario de 55 años, que fue encontrado en su departamento bajo circunstancias que todavía genera más preguntas que respuestas. La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que podría haber sido víctima de un "viudo negro".

El macabro descubrimiento se produjo este miércoles por la tarde, cuando César Tintilay, asistente administrativo del profesor, ingresó al departamento ubicado en la calle Hidalgo al 300. Según su relato, al entrar cerca de las 14:15 horas, se encontró con un panorama desgarrador: el cuerpo de Aguirre estaba tirado en el suelo, maniatado y con un trapo en la boca . De inmediato, Tintilay dio aviso al 911.

David Walter Aguirre

La División Homicidios de la Policía de la Ciudad acudió al lugar junto con personal del SAME, que confirmaron el fallecimiento y, aunque no se encontraron signos de ingreso forzado en su casa, el interior del departamento estaba completamente desordenado, con ropa revuelta y objetos tirados, lo que podría indicar una pelea o un intento de robo.

Según las primeras investigaciones, la víctima habría pasado la noche acompañado por otra persona. Una fuente cercana al caso señaló que "al parecer, la víctima pasó la noche con una persona de sexo masculino"; luego trascendió que el cuerpo presentaba tenía varios golpes, lo que refuerza la hipótesis de que pudo haber sido atacado por su acompañante.

El profesor Aguirre

Por el momento, las autoridades no descartan ninguna línea de investigación. Sin embargo, una hipótesis que cobra fuerza es que Aguirre haya sido víctima de un "viudo negro", una modalidad de robo y engaño que podría haber temriando con la vida del profesor Aguirre.

El cuerpo del docente ya fue trasladado a la morgue judicial para realizarle la autopsia correspondiente, mientras que la Fiscalía Criminal y Correccional N° 58 está a cargo de la causa. Los investigadores trabajan intensamente para reconstruir las últimas horas del profesor y dar con el paradero del posible autor del crimen.

David Walter Aguirre

Aguirre era un profesional destacado en el ámbito académico, con una trayectoria que abarcaba instituciones como la Universidad de Flores (UFLO), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras entidades educativas. Además, se desempeñaba como CEO de una empresa de ciberseguridad y había trabajado en proyectos del sector público.