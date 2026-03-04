Rosalía confesó que le gustan los "hombres gays" y Mariana Enríquez contó un secreto inesperado sobre ella

En un rincón porteño donde el aroma a medialunas se mezcla con la nostalgia de Los Galgos, el bar notable porteño, Mariana Enríquez y Rosalía protagonizaron un cruce que nadie vio venir, pero que toda Argentina agradecerá para siempre. Literatura nacional y música española, juntas, regalaron un momento tan profundo como hilarante.

Todo comenzó con una pregunta de Enríquez del famoso cuestionario Proust: "¿Qué cualidad apreciás más en un hombre?". Rosalía, con esa chispa inconfundible que la caracteriza, disparó una respuesta que dejó a todos descolocados: "Y... que sea gay". La escritora, sin perder el ritmo, respondió al instante: "Bueno, coincidimos".

Mariana Enríquez y Rosalía

Pero esto no quedó ahí. Rosalía, siempre dispuesta a cuestionar lo establecido, se lanzó a reflexionar sobre las preguntas binarias. "Qué curioso que hagan la distinción, como que hagan qué cualidad aprecias en un hombre, qué cualidad en una mujer, ¿por qué?", se preguntó. Enríquez, con la serenidad de quien ya ha visto de todo, replicó: "Y porque es antigua...", dijo mientras reían y desarmaban estereotipos de género.

La conversación dio un giro hacia lo personal cuando Rosalía le devolvió la pregunta a Enríquez: "Y, vos en una mujer, ¿qué dirías?". La respuesta de la escritora fue tan simple como contundente: "El humor". Rosalía, fascinada, exclamó: "Ah, qué buena". Enríquez explicó su elección: "Creo que hay que reírse de una misma, porque creo que nos meten tantas cosas, responsabilidades y no sé qué". Rosalía asintió: "Y nos lo tomamos muy en serio".