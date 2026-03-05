La ilusión argentina acelera en Melbourne: con gorra de Boca y mate en mano, Colapinto debuta con Alpine en el GP de Australia

Una nueva temporada de la Fórmula 1 comienza este jueves por la noche con las prácticas libres del Gran Premio de Australia y desde la Argentina crece la ilusión de que, en su primer año entero en la categoría, Franco Colapinto muestre su mejor versión a bordo del flamante A526 del equipo Alpine. El domingo será la primera oportunidad del año en que el hincha de Boca Juniors logre puntos por primera vez desde que dejó Williams en 2024.

Desde las 22:30 se disputará la primera práctica libre, la cual podrá verse desde la plataforma Disney+, además del canal Fox Sports. La segunda será a la 1 de la mañana del viernes y la tercera a las 22:30 del mismo día. La clasificación podrá disfrutarse desde las 2 de la mañana del sábado y la carrera, casi 24 horas después, a la 1 de la madrugada del domingo.

El circuito de Albert Park, donde se corre el gran premio de Melbourne, Australia.

Las imágenes de Franco al llegar a Melbourne en la preparación de esta primera jornada también generaron mucha excitación en el público argentino. Con un mate en la mano y con una gorra puesta con el escudo de Boca, las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

El circuito de Albert Park cuenta con una particularidad en relación a otros. Si bien no es callejero, tampoco es 100% interno. Es más bien un híbrido, ya que tiene tramos públicos como los de las avenidas Aughtie Drive y Lakeside Drive de la ciudad de Melborune, con otros hechos sólo para la carrera. En total, la pista tiene una extensión de 5,303 kilómetros, lo que multiplicado por las 58 vueltas de la competición dan un total de 307,574.

El A256 de Alpine que maneja Franco Colapinto brilló en las pruebas de Barcelona.

Sin embargo, por tener esas extensiones públicas dentro del recorrido, la pista de 14 curvas se caracteriza como callejera. En ese sentido, para ser de esas características, tiene uno de los registros más altos en términos de competitividad. En 2019 la velocidad media de la pole position fue de 235 kilómetros por hora. Una definición que demuestra las particularidades del circuito.

A inicios de la pretemporada Colapinto tuvo muy buenas apariciones en las prácticas que hubo en Baréin y Barcelona. En aquellas jornadas logró resultados que sorprendieron, apuntalados por el nuevo motor Mercedes de los Alpine. En una de los ensayos quedó cuarto, en otro sexto y en algunas jornadas en puestos más atrás. Pero lo que es seguro, es que volvió a enamorar al público argentino.