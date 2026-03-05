La "placa planta" de GH levantó polvareda: los exabruptos de Zilli, la bronca de Yipio y la estrategia de Andrea Del Boca

La nueva placa de nominaciones de Gran Hermano: Generación Dorada ya está para votar, con casi todos integrantes "planta" desde la perspectiva de la producción, que insistió que voten a quienes consideran que menos contenido y polémicas generan de cara a los televidentes. El resultado final se verá el domingo, pero el inmediato fueron muchas peleas entre hermanitas y hermanitos, con exabruptos fuertes por parte de Yanina Zilli y con la sangre en el ojo que le quedó a Yisela "Yipio" Pintos.

La idea desde el canal tuvo un sentido muy marcado ante una infinita cantidad de jugadores dentro de la casa más famosa del país, que no llaman la atención en ningún momento, mientras que del otro lado hay pesos pesados a la hora de los escándalos como la chilena Jennifer Vanessa "Pilcoya" Galvarini Torres o el ex futbolista Brian Sarmiento. Al mismo tiempo, no fue gratis que se convocara a votar contra los menos llamativos.

Durante el vivo del último miércoles, con Santiago del Moro del otro lado de la pantalla, Zilli cruzó con dureza a Daniela de Lucía, cuando ninguneó su opinión porque no había estado en la casa en ese momento. "Si vos estabas en el velorio de tu papá", soltó. Cabe recordar que la participante en cuestión debió salir unos días para asistir al velorio de su padre, fallecido a los pocos días de que ingrese en la casa.

La vedette fue consciente de que lo que dijo fue pasarse tres pueblos de cara al público seguidor del programa, que si bien muchas veces no quiere a las plantas, tampoco termina de apoyar los discursos más confrontativos como los que tuvieron en otras ediciones Juliana "Furia" Scaglione y Walter "Alfa" Santiago. En un charla con su amiga Solange Gómez Abraham, reconoció que se había excedido.

La placa de Gran Hermano.

La ex participante de la edición 2011 del reality, en cambio, no hizo caso a la preocupación de Zilli y se río y saltó mientras la abrazaba, feliz por lo que había hecho contra sus actuales enemigos. "Ojalá que se olviden de lo que dije. Por favor que se olviden", insistió, por su parte, la ex Rompeportones.

Es que el exabrupto fue muy fuerte y de eso también se hicieron eco al otro lado de la actual grieta. Andrea del Boca fue una de las más tajantes al respecto: "Con las actitudes que tuvo con Daniela, que sabe que estamos juntos. Es como que no me da gusto sentarme con alguien que falta el respeto", rechazó. "Con eso que tiró, se abrió en cuerpo y alma", la apuntaló Yipio.

Gran Hermano: Generación Dorada.

"Perfecto que salió en vivo, porque eso también le molestó a mucha gente. Y no me refiero a la familia de Daniela", continuó la actriz. "A cualquiera que tenga un mínimo de humanidad, esa actitud y la de Sol le tienen que molestar. Si no yo la verdad no confío más en la humanidad.", reflexionó la uruguaya.

La placa "planta" quedó conformada por Eduardo Carrera, que se llevó 15 votos de sus compañeros, además de Yipio, Cinzia Francischiello, Tomy Riguera, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei, Titi Tcherkaski y Franco Zunino. También hay que sumar al fulminado Juanicar. Todavía resta que bajen a algunos, pero lo que es seguro es la dinámica complicó la convivencia dentro de la casa.