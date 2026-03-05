Peajes por las nubes: el Gobierno autorizó fuertes aumentos en los accesos a la Ciudad y castiga con hasta el doble a quienes paguen manualmente

Tras más de un año sin actualizaciones, el Gobierno nacional oficializó un fuerte incremento en los peajes de los accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires. La medida, formalizada mediante la Resolución 297/2026 publicada en el Boletín Oficial, habilita subas promedio del 42% para quienes utilicen el sistema TelePASE y aumentos que pueden llegar hasta el 185% para los conductores que paguen de forma manual.

La decisión fue adoptada por la Dirección Nacional de Vialidad luego de un pedido presentado por las empresas concesionarias Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario del Oeste S.A., responsables de administrar ambos corredores viales. Los nuevos cuadros tarifarios comenzarán a regir desde este sábado 7 de marzo, reemplazando valores que permanecían congelados desde diciembre de 2024 tras la suspensión de aumentos dispuesta por el Ejecutivo nacional.

La Dirección Nacional de Vialidad aprobó subas del 42% promedio con TelePASE

Sin embargo, el nuevo esquema no solo implica un incremento significativo de tarifas, sino también un sistema que penaliza con mayor dureza a quienes no utilicen TelePASE. Según lo dispuesto por la normativa, las concesionarias podrán aplicar hasta el doble del valor del peaje a quienes paguen manualmente, ya sea en efectivo o mediante otros medios electrónicos.

Desde el Gobierno justificaron el nuevo esquema como parte de una estrategia para acelerar la transición hacia el modelo de libre flujo, que eliminará las barreras físicas en las autopistas. En el texto oficial se explica que "la presente medida tiene por finalidad promover una transición progresiva hacia la utilización del sistema TelePASE, como instancia previa a la implementación del sistema de libre flujo (free flow), conforme a la normativa vigente y en concordancia con lo previsto para la Red Federal de Concesiones". En los hechos, el nuevo cuadro tarifario establece una brecha considerable entre quienes utilizan el sistema automático y quienes no.

Por ejemplo, los vehículos de hasta dos ejes y menos de 2,10 metros de altura pagarán $994,15 con TelePASE en horario normal y $1.192,99 en hora pico. En cambio, si el conductor opta por el pago manual, la tarifa ascenderá a $2.000 y $2.400 respectivamente. La diferencia se vuelve aún más significativa en categorías superiores. Un vehículo de cinco o seis ejes, por ejemplo, abonará $3.976,59 con TelePASE en horario normal, mientras que la tarifa manual llegará a $8.000, y en hora pico alcanzará los $9.600.

El nuevo esquema se aplicará en todos los peajes de los accesos Norte y Oeste, incluyendo estaciones como Debenedetti, Márquez, Tigre, Buen Ayre, Ruta 202, Ituzaingó, Luján, General Rodríguez y otras distribuidas a lo largo de ambos corredores. Desde Vialidad Nacional explicaron que los nuevos valores comenzarán a regir luego de su difusión pública durante al menos dos días en medios periodísticos de la zona de influencia. El director del organismo, Marcelo Campoy, señaló que las tarifas entrarán en vigencia "a partir de darse a conocer a los usuarios a través de su publicación en formato papel o digital durante dos (2) días corridos".

El aumento llega en un contexto de presión creciente sobre el costo de la movilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En los últimos meses, los usuarios ya enfrentaron subas en transporte público, combustibles y servicios, mientras que el ajuste en peajes vuelve a impactar de lleno sobre quienes utilizan el automóvil para trabajar o trasladarse diariamente. Así, mientras el Gobierno defiende la medida como un paso hacia la modernización del sistema vial, miles de conductores enfrentarán desde este fin de semana un nuevo golpe al bolsillo en uno de los accesos más transitados del país.