Cami Homs destapó lo que nadie sabía de su peor momento y sorprendió con una confesión

Hay historias que, por más que pasen los años, siguen dando tela para cortar. Y si hablamos de separaciones escandalosas, la ruptura de Cami Homs y Rodrigo De Paul, seguida por la confirmación del romance del futbolista con Tini Stoessel, ocupa un lugar privilegiado en el mundo de la farándula. Aunque parecía un capítulo cerrado, la modelo volvió a abrir el baúl de los recuerdos y reveló detalles desconocidos de uno de los momentos más difíciles de su vida.

En una entrevista con GrowingVoice Podcast, Homs dejó de lado los filtros y se sinceró sobre cómo atravesó aquella separación, que no solo la puso en el centro de todas las miradas, sino que también la convirtió en protagonista de un verdadero escándalo mediático.

Cami Homs se sinceró sobre su separación con De Paul

"Hay muchísimos programas a los que les gusta hablar de la vida de los demás, y eso es algo que a mí nunca me va a gustar", expresó la modelo, dejando en evidencia que, aunque el tiempo pasó, todavía conserva cierto malestar por la manera en que los medios abordaron su vida privada.

Y como si esa declaración no fuera suficiente, Cami reconoció que hubo más de una persona que logró sacarla de quicio durante aquellos meses. Fiel a su estilo, no tuvo problemas en admitir que muchas veces estuvo a punto de perder la paciencia: "Yo siempre trato de ser muy transparente con las cosas que digo y con mi forma de ser. Más de una vez quise mandar a la mier... a más de una persona", lanzó, sin pelos en la lengua.

Cami Homs recordó su separación con De Paul

Pero detrás del enojo también hubo angustia. La modelo recordó que, cuando estalló el escándalo por su separación de De Paul y el romance del futbolista con Tini, la exposición mediática llegó en un momento en el que emocionalmente no estaba preparada para enfrentar semejante revuelo: "Al principio me ponían una cámara delante y me quedaba sin aire. Aparte yo estaba pasando un momento muy vulnerable y estaba súper sensible, y fue ahí cuando más se aprovecharon ", confesó sobre el impacto que le generaba encontrarse constantemente con cronistas que buscaban conocer su versión de la historia.

Sin embargo, cuando parecía que el relato iba a estar cargado únicamente de tristeza, Homs sorprendió al reconocer que su sufrimiento no fue tan devastador como muchos imaginaron. De hecho, aseguró que la imagen que se construyó sobre ella en los programas de espectáculos no coincidía del todo con lo que sucedía puertas adentro: "La gente piensa que sufrí mucho más de lo que realmente sufrí, y la verdad es que yo me levantaba todos los días y cuando veía a mis hijos pensaba que nada más malo me podía pasar", reveló.

En ese sentido, Bautista y Francesca, los hijos que tuvo con De Paul, fueron su principal sostén emocional durante aquella etapa. En medio de los rumores, las críticas y las versiones que circulaban sobre el triángulo amoroso que involucraba a Tini Stoessel, la modelo encontró en la maternidad una razón para mantenerse firme y seguir adelante.

Y aunque en aquel momento parecía difícil imaginar un nuevo comienzo, la vida terminó sorprendiéndola. Con el paso de los años, Cami volvió a apostar al amor de la mano del futbolista José Sosa, con quien construyó una nueva familia y tuvo a su hija Aitana.

Cami Homs habló de cómo rehízo su vida

Precisamente, al recordar cómo cambió su presente desde aquella mediática ruptura, la modelo reconoció que jamás imaginó que volvería a encontrar la estabilidad sentimental que tanto deseaba: " Jamás me imaginé que iba a poder volver a rehacer mi vida y formar una familia ", confesó, dejando al descubierto lo lejos que quedó aquella etapa.

Así, Cami Homs volvió a poner sobre la mesa su escandalosa separación de Rodrigo De Paul y el romance con Tini Stoessel, pero esta vez desde un lugar completamente diferente. Lejos de quedarse atrapada en el pasado, la modelo aseguró que logró reconstruir su vida, aunque dejó en claro que hay situaciones y actitudes que, por más años que pasen, todavía no olvida.