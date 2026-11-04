Cecilia Dopazo vuelve a "8 Mujeres": "Es un proyecto para ser feliz, para andar liviano por la vida"

Hay obras que vuelven como vuelven los buenos recuerdos: sin pedir permiso y con una energía renovada, fresca y sensible. Eso le pasó a Cecilia Dopazo cuando sonó el teléfono y del otro lado estaba el productor Juan Manuel Caballé con una propuesta: volver a hacer 8 Mujeres, la comedia de misterio que había protagonizado hace casi quince años. No lo dudó. "Lo recordaba como algo feliz, cálido", cuenta en diálogo con BigBang .

La historia transcurre en una casa de campo en los años cincuenta donde el dueño de la mansión aparece asesinado y empieza una jornada larga y tensa de investigación entre las ocho mujeres que lo rodeaban. Discusiones, peleas, humor y revelaciones se suceden mientras cada una deja al descubierto secretos que la convierten en sospechosa, porque en esa casa nadie es quien dice ser.

8 Mujeres

Para elegir sus trabajos, Dopazo no tiene una fórmula: "Los procesos por los que paso son muy diferentes: a veces lo que más me llama es el material, a veces la gente con la que voy a trabajar". Esta vez, el material ya era parte de su historia. Y la sorpresa vino con una condición del director, José María Muscari. "Primero pensé, te soy sincera, que después de 15 años los personajes iban a variar y después me causó mucha gracia cuando Muscari me dijo: 'No, no, yo quiero que todos hagan los mismos personajes'. Todas dijeron que sí y en dos horas se había vuelto a armar el elenco ".

Así, sobre el escenario del Multiteatro vuelven a encontrarse Marita Ballesteros, Cecilia Dopazo, María Leal, Emilia Mazer, Linda Peretz, Silvia Pérez, Juana Repetto y Mónica Villa.

8 Mujeres

Volver a un texto después de tanto tiempo es también encontrarse con quien una era. "Esa Cecilia tenía 40 años, tenía mucha energía puesta en la familia", recuerda. Sus dos hijos estaban en la primaria, y la obra se volvió un plan familiar: después de la temporada en Buenos Aires hubo otra en Mar del Plata, con días de playa y noches de teatro. "Todos los días íbamos a la playa y después volvíamos, yo me bañaba y me iba para el teatro... varias veces ellos me han acompañado y les gustaba la obra, se divertían, así que también les divirtió cuando acepté hacer la obra de vuelta".

Cinco semanas de ensayo para reunir a ocho actrices de primera línea podría sonar a receta para el choque de egos pero Dopazo confiesa lo que pasa tras bambalinas: "Sobrevive el más apto. Esta es la verdad. Tenés que estar ahí a full con los ensayos, a full llegar con la letra debida, proponer, tomar lo que se propone, ser muy eficiente". Sin oficio, explica, "es muy difícil que eso pueda salir a la luz en tan poco tiempo de ensayo".

El otro secreto es la confianza de cada una: "En este elenco hay gente bastante segura de sí misma en el mejor de los sentidos porque eso hace que nadie moleste al otro, que no haya egos tontos, cada uno sabe para qué está ahí". Y agrega una frase que vale para el escenario y para la vida: " El miedo, las inseguridades no son buenos compañeros de viaje ".

El tono lo marcó María Leal desde el primer día, cuando propuso una consigna que Muscari hizo suya. "Sí, es así. No es un proyecto para sufrir, no es un proyecto para angustiarse, es un proyecto para ser feliz, para andar liviano por la vida", recuerda Dopazo que dijo el director. Y todas se sumaron. A cuatro semanas del estreno, asegura que el clima sigue igual: "Todos nos preocupamos mucho por la otra, la verdad que es un grupo muy lindo, muy humano".

La televisión que ya no está

Con una carrera enorme en la cultura argentina, Dopazo no esconde la nostalgia por la tele de los noventa: "La verdad que se extraña mucho la televisión de los '90, que es la que me tocó a mí, era espectacular". Recuerda los ciclos de Atreverse de Alejandro Doria en Telefe, con historias autoconclusivas que cambiaban cada semana y un mismo elenco que interpretaba distintos personajes: "Era una escuela de cómo se hace televisión, entender el oficio. Eran historias de gran sensibilidad, profundas, que salían a contrarrestar el menemismo donde era muy superficial todo... todo era pizza y champagne". También extraña Mi Cuñado, la comedia que hizo durante seis años con Luis Brandoni y Ricardo Darín: "Fue exitosísima también y súper súper cuidada, hecha por dos autores argentinos".

Cecilia Dopazo

¿Por qué ya no se apuesta a esa ficción? Su respuesta es directa: "Principalmente es un tema económico y a partir de eso también aparecen como novedades culturales, donde lo que más se ve son los shorts de YouTube o TikTok, las historias verticales... Tiene que ser todo rápido. Es bastante serio lo que está pasando". Y cita una advertencia del productor Carlos Rotemberg: sin ficción en la televisión, se terminan las caras populares que después llenan los teatros.

Por eso, en tiempos de pantallas verticales y contenidos de segundos, 8 Mujeres propone lo contrario: ocho actrices, un misterio y una sala llena. Las funciones son de miércoles a domingo en el Multiteatro. Y, como dice Cecilia Dopazo, es un proyecto para ser feliz.