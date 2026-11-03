De Lali Espósito a Tini Stoessel: una por una, las famosas que estallaron de furia por el ataque a mujeres trans

En las últimas horas, comenzó a circular en redes sociales un violento video que generó indignación y repudio. En las imágenes se observa cómo un grupo de jóvenes atacó brutalmente a mujeres trans en los bosques de Palermo, en plena vía pública. Sin embargo, más allá de la gravedad del episodio, hubo otro detalle que no pasó inadvertido: la escasa repercusión que tuvo en algunos medios de comunicación, una situación que despertó la furia de Lali Espósito.

El ataque ocurrió sobre la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, a pocos metros de Figueroa Alcorta y del Lago de Regatas. Según se observa en las grabaciones, que fueron difundidas por los propios agresores, los jóvenes insultaron a las víctimas y les arrojaron palos, conos de tránsito y hasta una cubierta, en medio de una violenta persecución.

Ataque feroz a mujeres trans

La situación podría haber terminado de una manera mucho más grave si no hubiera sido por la intervención de quienes circulaban por la zona. Vecinos y automovilistas que transitaban por Figueroa Alcorta advirtieron lo que estaba sucediendo y dieron aviso a la Policía. Incluso, algunos conductores decidieron detener sus vehículos y acercarse al lugar para intentar frenar la agresión.

A pesar de que las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron una ola de indignación entre los usuarios, la cobertura de algunos medios de comunicación fue limitada. Mientras ciertos programas apenas dedicaron unos minutos a informar sobre lo sucedido, otros directamente no abordaron el tema.

Lali Esposito cuestionó que se hable mas de su torta de casamiento que del ataque a mujeres trans

Esta situación no pasó inadvertida para Lali Espósito, quien decidió utilizar sus redes sociales para expresar su enojo y cuestionar las prioridades de los medios a la hora de informar sobre determinados acontecimientos.

La cantante, que durante el fin de semana estuvo en el centro de la escena mediática por su casamiento con Pedro Rosemblat, apuntó contra aquellos programas que dedicaron extensos debates a los detalles de su boda, pero no mostraron la misma preocupación frente a la agresión grupal contra mujeres trans: "Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a CAZAR travestis", escribió la artista en una historia de Instagram, dejando en evidencia su indignación por el tratamiento mediático del episodio. Lejos de quedarse únicamente con esa comparación, Lali cerró su descargo con una frase breve, pero contundente: " Total normalidad y silencio ".

Mensaje de Lali Espósito

El mensaje de la cantante hizo referencia a la cobertura que recibió su casamiento con Rosemblat, celebrado el sábado, cuando distintos programas de espectáculos pusieron el foco en el tamaño de la torta, la cantidad de pisos que tenía y el operativo necesario para trasladarla.

Pero Lali Espósito no fue la única artista que decidió alzar la voz frente al brutal ataque contra mujeres trans en los bosques de Palermo. Tini Stoessel, María Becerra, Nicki Nicole y Emilia Mernes también utilizaron sus redes sociales para manifestar su indignación, condenar la violencia y exigir que estos episodios no sigan repitiéndose.

El mensaje de Tini Stoessel

Una de las primeras en pronunciarse fue Tini Stoessel, quien expresó su tristeza y preocupación por la persistencia de los ataques contra las minorías. " ¿HASTA CUÁNDO? ¿Cuántas veces más vamos a tener que salir a repudiar lo mismo? ", cuestionó la cantante, visiblemente afectada por lo ocurrido.

En su descargo, la artista remarcó que el respeto por los derechos de la comunidad no debería ser motivo de discusión y apuntó contra quienes eligen permanecer indiferentes frente a estas situaciones. "La gravedad de lo que está pasando debería ser suficiente para que nadie pueda mirar para el costado", manifestó. Además, lamentó que las trabajadoras sexuales continúen siendo víctimas de hechos de violencia y dejó una profunda reflexión: "La lucha sigue, sí, pero qué doloroso que tenga que seguir siendo una lucha poder existir". Finalmente, les envió su amor, respeto y apoyo a las personas trans.

Por su parte, María Becerra tampoco se quedó callada y compartió un contundente mensaje en el que manifestó su preocupación por la agresión. "Lo que pasó hoy con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna MUCHO", expresó la intérprete de Automático.

La cantante hizo hincapié en que ninguna persona debería sentir miedo por su identidad y destacó la importancia de continuar visibilizando la violencia y exigiendo respeto por la dignidad de toda la comunidad LGBTQ+. En esa misma línea, Becerra remarcó que la responsabilidad de combatir la discriminación no debe recaer únicamente sobre quienes la padecen, sino que tiene que involucrar a todos los sectores de la sociedad. "el compromiso también tiene que ser de las personas heterosexuales, de las personas cis, de toda la sociedad", enfatizó.

María Becerra usó sus redes para manifestar el repudio al ataque de mujeres trans

Otra de las artistas que reaccionó fue Nicki Nicole, quien utilizó su cuenta de Instagram para expresar su repudio y cuestionar especialmente la actitud de los agresores, que no solo atacaron a las víctimas, sino que también registraron las imágenes entre burlas: "¿Cómo se puede cometer semejante acto de odio y violencia grabando todo, entre risas y disfrute mientras golpean y humillan a alguien más?", se preguntó la rosarina, quien además reclamó justicia por lo sucedido.

Finalmente, Emilia Mernes se sumó a la ola de indignación y dejó en claro su rechazo a cualquier tipo de agresión motivada por la identidad de género. "¡NO podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia!", expresó.

Emilia Mernes repudió el ataque a mujeres trans

Sin vueltas, la cantante cerró su publicación con dos palabras que resumieron su postura frente al brutal episodio: "Repudio total".

De esta manera, las cuatro artistas se sumaron al reclamo que había iniciado públicamente Lali Espósito y utilizaron su alcance en redes sociales para visibilizar el ataque ocurrido en Palermo, exigir justicia y advertir sobre la gravedad de la violencia que continúa sufriendo la comunidad trans.