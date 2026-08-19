Cande Ruggeri y Nico Occhiato se tiran la pelota tras la bomba de Flor Vigna

La polémica volvió a poner a Candela Ruggeri, Flor Vigna y Nico Occhiato en el centro de la escena por una historia que habría ocurrido hace varios años, pero que ahora salió nuevamente a la luz. La cantante recordó un episodio del pasado y aseguró que la hija de Oscar Ruggeri habría intentado seducir al conductor cuando todavía estaba en pareja con ella. Sin embargo, la modelo dio una versión completamente opuesta y apuntó directamente contra él.

Todo comenzó a partir de las declaraciones de Vigna durante su participación en el reality mexicano La Casa de los Famosos, donde decidió desempolvar una situación que hasta el momento no había tenido demasiada exposición pública. Sus palabras rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales y no tardaron en llegar hasta los protagonistas.

Flor Vigna entró a la Casa de los Famosos y prendió fuego a mas de uno

En medio de la repercusión, Ángel de Brito decidió preguntarle directamente a Occhiato qué tenía para decir. Según contó al aire de LAM (América TV), le mandó a las dos de la madrugada el video en el que Vigna relataba que Ruggeri había intentado seducirlo durante un viaje cuando ellos todavía eran novios .

La respuesta del conductor llegó a las 7.25 de la mañana y, lejos de aclarar definitivamente qué ocurrió, dejó abierta la incógnita. "Yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Ni me acuerdo lo que está contando Vigna. Una locura", escribió Occhiato, con un tono entre sorprendido y humorístico.

Candela Ruggeri y Nico Occhiato habrían coqueteado durante un viaje a Disney

De Brito mostró el mensaje en LAM y rápidamente el panel comenzó a analizar las distintas versiones. Fue Pepe Ochoa quien puso sobre la mesa una pregunta clave: si Nico efectivamente le había contado a Vigna que Ruggeri se le había metido en la cama, ¿por qué había decidido contarle semejante situación?

Para el conductor de LAM, podría haber existido una estrategia detrás de aquella confesión. "Abrió el paraguas", sostuvo De Brito, en referencia a la posibilidad de que Occhiato se hubiera anticipado a cualquier otra versión que pudiera llegarle a su entonces pareja. Luego agregó: " A la otra le quedó zumbando esa idea hasta ahora ".

La teoría que surgió en el piso fue que, ante una situación que habría ocurrido —o estado cerca de ocurrir— durante aquel viaje, Occhiato habría decidido contar primero su propia versión y presentarse como quien rechazó los supuestos avances.

Fefe Bongiorno también se sumó al debate y lanzó: "No te tirás casado, hasta que te exponen". Ochoa, por su parte, fue todavía más contundente al analizar cómo se habría llegado a semejante escenario: "¿Cómo llega a una situación de una cama y de intimidad si no hay algo previo? No me parecen tan inocentes".

Nico Occhiato

Pero cuando parecía que todas las miradas quedaban puestas sobre Ruggeri, apareció su palabra y la historia dio un giro de 180 grados. De Brito también se comunicó con ella y la modelo aseguró que lo relatado por Vigna ocurrió, en realidad, exactamente al revés: " Todo el viaje Occhiato estuvo atrás mío y yo no me metí en ninguna cama, fue al revés . Yo sabía que estaba de novio y yo era, y soy, muy respetuosa con esas cosas. Nunca pasó nada con Nico", sostuvo la hija de Oscar Ruggeri.

De esta manera, Cande negó haber intentado seducir al conductor y planteó una versión completamente diferente: según su relato, habría sido el conductor quien estuvo interesado en ella durante aquel viaje. Así, las declaraciones dejaron enfrentados dos relatos sobre un mismo episodio ocurrido hace más de una década.

Candela Ruggeri, Flor Vigna y Nico Occhiato en el centro de la escena por una historia que habría ocurrido hace varios años

Vigna reconoció además que durante todos estos años se quedó con ganas de enfrentar directamente a Ruggeri por aquella historia. Finalmente, aprovechó las cámaras de La Casa de los Famosos para enviarle un contundente mensaje: "Siempre me quedé con ganas de decírselo. Si estás viendo, ¡sé que te le tiraste a mi novio en aquel entonces! ".

Así, una historia ocurrida hace más de una década volvió a enfrentar versiones y dejó una incógnita difícil de resolver: mientras FlorVigna sostiene lo que NIcolás Occhiato le habría contado durante su relación, Cande Ruggeri asegura que los roles fueron exactamente al revés y que fue el conductor quien intentó acercarse a ella.