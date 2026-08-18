Wisin y el furor por su nuevo "curro": inauguró la Universidad del Perreo y el reguetón ahora también quiere tener título

Si alguna vez alguien pensó que el reguetón podía quedarse solamente en las pistas de baile, Wisin parece decidido a demostrar lo contrario. El histórico integrante de Wisin & Yandel sorprendió este martes 18 de agosto con un anuncio que rápidamente revolucionó las redes sociales: la creación de la Universidad del Perreo (UDP), una institución que pretende llevar la cultura urbana directamente al ámbito académico.

El proyecto, que tendrá su sede principal en Cayey, Puerto Rico, ciudad natal del artista, estará dedicado al estudio, la preservación y la difusión de la historia del reguetón y su impacto en la cultura y en la industria musical. "Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios", explicó.

Wisin anuncia la creación de la Universidad del Perreo (UDP)

Y agregó: "Es el momento de dar un paso más allá. Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre". La declaración no terminó allí. El cantante anunció formalmente "la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra historia: UNIVERSIDAD DEL PERREO (UDP)". La propuesta tiene, además, un lema que parece resumir perfectamente la particular combinación entre academia y cultura urbana que busca impulsar Wisin: "El ritmo es el currículum. La calle es el campus".

Según adelantó el propio artista, la misión de la institución será "darle al reguetón el rigor y el lugar de respeto que se merece". Aunque todavía no se conoce una malla curricular completa, la Universidad del Perreo ya anticipó algunos de los ejes sobre los que trabajará. Entre ellos aparecen cátedras de ritmo aplicado, historia del reguetón y epistemología del flow. La investigación también tendrá su espacio, con centros de estudios avanzados dedicados a la cadencia, el dembow y la cultura urbana. A esto se sumarán programas de intercambio y becas destinados a estudiantes de distintos lugares del mundo.

Por ahora, queda abierta la gran pregunta: ¿se trata realmente de una universidad en sentido tradicional, de un centro cultural, de una plataforma educativa o incluso de algo más relacionado con la música? El propio anuncio dejó abierta la puerta a diferentes interpretaciones y algunos seguidores incluso especularon con la posibilidad de que detrás de semejante despliegue pueda haber un futuro proyecto musical. La iniciativa ya tiene su propia plataforma digital y abrió una instancia de preadmisión para quienes quieran reservar un lugar en la primera promoción.

En el sitio oficial, además, comenzó una cuenta regresiva que anticipa la apertura formal de la institución dentro de 15 días. Los interesados pueden dejar sus datos para recibir información sobre el lanzamiento y las próximas novedades. Como era de esperar, el anuncio provocó una catarata de reacciones en redes sociales. Entre la sorpresa y el entusiasmo, muchos usuarios se anotaron simbólicamente antes incluso de conocer qué materias deberán aprobar. "Por fin una universidad de la que sí podré graduarme", bromeó un usuario. "Quiero entrar a la UDP", escribió otro.

Wisin anuncia la creación de la Universidad del Perreo (UDP)

También aparecieron comentarios como "Era necesario educar", "Alta Academia" y hasta consultas mucho más específicas: "¿Hay modalidad virtual?" y "Disculpe, ¿dónde me matriculo?". Otros llevaron la propuesta todavía más lejos y ya imaginaron materias imposibles de una carrera universitaria convencional: "Preparado para el curso de astrofísica con Los Extraterrestres". El anuncio llega después de más de 30 años de trayectoria de Wisin en la música urbana. Junto a Yandel, el artista fue una de las figuras fundamentales para la expansión internacional del reguetón, desde sus primeros años hasta su consolidación como uno de los géneros más populares del planeta. Ahora, con la Universidad del Perreo, Wisin busca que esa historia no quede solamente asociada a canciones, discos, escenarios y millones de reproducciones. "Nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios", sostuvo.