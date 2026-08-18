"Ahorcarme y golpearme no es pegar": desde el hospital, Nadia Beller mostró chats que complican a Fernando Cerimedo

La violencia que Nadia Beller denunció durante su relación con Fernando Cerimedo quedó expuesta, según su propio relato, en una serie de mensajes que la abogada y activista boliviana difundió desde la clínica donde permanece internada después de sobrevivir a un brutal ataque a tiros en Santa Cruz de la Sierra. Mientras se recupera de los disparos que recibió frente a un hotel y después de haber asegurado que tuvo que fingir su propia muerte para evitar que los atacantes la remataran, Beller publicó presuntos chats con su ex pareja, acompañados por fotografías de golpes, moretones e inflamaciones que atribuye a una agresión anterior.

Nadia Beller mostró chats que complican a Fernando Cerimedo

También publicó una serie de fotos en las que se ven fajos de dinero guardados en un cajón y una condecoración que la policía de Bolivia le otorgó al ex asesor del presidente Javier Milei y que dice: "Curso de seguridad y protección de personas. Reconocimiento a Licenciado Fernando Cerimedo". Junto a estas fotos, la abogada advirtió: "La policía lo va a encubrir" y marcó: "Miren cómo lo condecoraban" en referencia al reconocimiento que recibió el actual colaborador de Rodrigo Paz.

El material aparece en un momento crítico de la investigación: Cerimedo, consultor político argentino y exasesor de comunicación de Javier Milei, fue detenido cuando intentaba salir de Bolivia y este martes el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que quedó imputado por el delito de tentativa de feminicidio. La Fiscalía anticipó que solicitará su detención preventiva por considerar que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación.

Fajos de dinero guardados en un cajón

Los mensajes difundidos por Beller a través de sus redes sociales están fechados el 11 de julio de este año y muestran una discusión en la que la mujer cuestiona a Cerimedo por una presunta agresión física. "Ahorcarme y tirarme por todos los suelos y golpearme el pómulo no es pegar. Mirá vos", escribió Beller en uno de los primeros mensajes. La mujer también le reprochó que sus anteriores pedidos de disculpas no hubieran sido sinceros y aseguró que ya había advertido cómo podía comportarse.

Nadia Beller mostró chats que complican a Fernando Cerimedo

Del otro lado de la conversación, Cerimedo habría insistido con sus disculpas, aunque luego la habría acusado de no tener "límites tampoco y entonces la cuota de amor se nota que se fue". La conversación, según Beller, sería una prueba de episodios de violencia que habría sufrido durante el vínculo. Además de los chats, Beller publicó fotografías que, según los mensajes que las acompañan, muestran las consecuencias de la presunta agresión.

En una de las imágenes aparece una rodilla visiblemente inflamada. "Mirá mi rodilla", escribió. Luego compartió otra fotografía acompañada por el mensaje: "Mirá mi codo". En las siguientes imágenes se observan marcas rojizas y moretones en distintas partes del cuerpo. Pero uno de los mensajes adquiere especial relevancia por la descripción que hace Beller de las lesiones: "Se me está haciendo morete en el cuello y el del pómulo se me está irradiando hasta abajo del ojo".

Nadia Beller mostró chats que complican a Fernando Cerimedo

Ante ese reclamo, Cerimedo le habría sugerido que se colocara frío. Beller rechazó la indicación y le respondió que necesitaba alejarse de él. También aseguró que ya había utilizado hielo, pero que la inflamación y el moretón continuaban. Las fotografías, por sí solas, no permiten determinar cuándo ni cómo se produjeron las lesiones. Beller, sin embargo, las difundió como evidencia de la presunta violencia que habría sufrido durante la relación.

Nadia Beller mostró chats que complican a Fernando Cerimedo

La publicación de los chats ocurre apenas horas después de uno de los episodios más graves denunciados por Beller. Dos hombres vestidos como repartidores y que se movilizaban en una moto la interceptaron frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Uno de ellos sacó un arma y le disparó al menos tres veces. La mujer sobrevivió. Según su propio relato, después de recibir los impactos se arrojó al piso y permaneció inmóvil para hacerles creer a los atacantes que estaba muerta. "Si yo no fingía mi muerte, me iban a rematar", aseguró desde la clínica. Beller afirmó que uno de los agresores se acercó y que finalmente escuchó al otro decir: "ya está".

La abogada recibió varios impactos de bala en distintas partes del cuerpo. "El médico dice que fueron más de 4. Por lo menos, tengo 4 impactos de bala", sostuvo. Desde el hospital, además, aseguró que el ataque no fue casual y apuntó directamente contra su expareja. Beller explicó que había llegado al hotel después de recibir un mensaje con una supuesta convocatoria para obtener información relacionada con un caso que involucraría al expresidente boliviano Evo Morales. "Me citaron, supuestamente, para darme un caso de Evo Morales de violación a una niña de 13 años que hubiera fallecido", relató.

Nadia Beller mostró chats que complican a Fernando Cerimedo

Según su versión, Cerimedo tuvo participación en esa convocatoria y fue quien le dio confianza para acudir. "Él me dio la confianza para que yo vaya, y él me mintió de que me habían mandado con escoltas", denunció. También afirmó que el exasesor le había asegurado que estaría acompañada por policías. "Él me dijo que yo estaba escoltada, de que habían policías y me estaban escoltando, lo cual es falso porque me dispararon", sostuvo.

Después del ataque, Beller afirmó que los agresores le robaron el celular, donde aseguró que tenía información relacionada no solamente con las agresiones que habría sufrido, sino también con presuntos hechos de corrupción. "Lo primero que hicieron fue retirar mi celular, donde yo tenía pruebas no solamente de la agresión física que he recibido de su parte y la tentativa de homicidio anterior, sino que además tenía pruebas de hechos de corrupción", afirmó.

Nadia Beller mostró chats que complican a Fernando Cerimedo

Beller sostuvo que mantuvo una relación sentimental con Cerimedo y que ambos vivían en el mismo condominio. Durante la entrevista que brindó desde el hospital, además, reveló que está embarazada. "Tengo cuatro semanas de embarazo", afirmó. Cuando le preguntaron quién es el padre, respondió: "De él". Según su relato, Cerimedo sabía del embarazo y estuvo con ella poco antes del ataque. "Estuvo conmigo un día antes aquí en el hospital porque me descompensé a raíz de las discusiones con él", contó.

La abogada también había denunciado previamente un episodio de violencia que, según aseguró, ocurrió cuando descubrió conversaciones románticas entre Cerimedo y una expareja. "En abril yo descubrí de que ellos tenían conversaciones románticas y yo lo encaré. Esa fue la primera vez de que él, según él, para intentar neutralizarme, ahorcó", denunció. La situación de Cerimedo dio un giro decisivo después del ataque. El ex asesor presidencial fue detenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando, según la investigación, intentaba abandonar Bolivia rumbo a la Argentina.

Inicialmente quedó detenido en el marco de las primeras pesquisas. Ahora, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó su imputación por tentativa de feminicidio. La Fiscalía solicitará la detención preventiva al considerar que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación. Tampoco descarta que detrás del ataque puedan existir otros autores intelectuales. La investigación deberá determinar quiénes fueron los responsables materiales del ataque y, especialmente, si existe evidencia que vincule a Cerimedo con su planificación o contratación.

Nadia Beller mostró chats que complican a Fernando Cerimedo

Desde la cama del hospital, Beller insiste en que teme por su vida. "Estoy segura que si yo no doy esta declaración, porque él lo que quiere es callarme, van a venir y me van a rematar", sostuvo. También cuestionó la seguridad que recibió durante su internación y reclamó protección. "Quiero, por favor, que se me dé protección de la CDH, porque el gobierno es el principal interesado en callarme", afirmó. Según su relato, incluso dentro del hospital no se siente protegida. "Solamente me pusieron una escolta mujer, y que la gente entra y sale y no les hacen la más mínima revisión, la más mínima revisión", denunció.

Y lanzó una advertencia: "En cualquier momento van a entrar y me van a rematar". Nadia Beller, de 33 años, es abogada y analista política de Santa Cruz de la Sierra. En 2019 fue candidata a diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS) y había defendido públicamente al entonces presidente Evo Morales. Fernando Cerimedo, en tanto, es consultor político y publicista argentino, uno de los fundadores de La Derecha Diario y exasesor de comunicación de Javier Milei. En Bolivia mantenía vínculos con el oficialismo del presidente Rodrigo Paz y había ganado notoriedad por sus enfrentamientos políticos con sectores vinculados al MAS.