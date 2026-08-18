Big Bang! News
Más
Show
El precio del cuerpo ideal

La Reini contó el calvario que vivió tras inyectarse Ozempic: "Creí que iba a morir"

La influencer contó en primera persona su experiencia.

18 Agosto de 2026 11:45
La Reini
La Reini

En el último tiempo, el Ozempic empezó a resonar con fuerza entre los famosos como una alternativa para bajar de peso. Sin embargo, nada es tan sencillo como parece y quien se animó a contar su experiencia fue Sofía Gonet, más conocida en las redes sociales como "La Reini".

La influencer comenzó contextualizando que el medicamento ganó popularidad a través de figuras de Hollywood que prometían un cuerpo soñado y una piel rejuvenecida. "No voy hablar de cuerpos ajenos ni diagnosticar personas que no conozco", anticipó.

La Reini probó Ozempic para bajar de peso y terminó en el médico
La Reini probó Ozempic para bajar de peso y terminó en el médico

Sobre lo que ocurre en Argentina y, particularmente, en los círculos en los que ella se mueve, aseguró: "Todo el mundo que conozco se inyecta Ozempic".

La joven aclaró que hay muchos laboratorios del país que realizan este tipo de inyecciones y, por escrito, advirtió: "No están aprobados. En ningún país del mundo. Siguen en periodo de prueba, especialmente para entender los efectos a largo plazo".

La explosiva amenaza de la China Suárez a Vicuña: los videos que podrían desatar un escándalo
Lee también

Guerra sin límites La explosiva amenaza de la China Suárez a Vicuña: los videos que podrían desatar un escándalo

La Reini contó lo que nadie se anima a decir del Ozempic
La Reini contó lo que nadie se anima a decir del Ozempic

Según contó, cuando comenzó con el tratamiento "estaba entrenando mucho, metiéndome en la obse de entrenar y ver resultados". En medio de esa rutina de ejercicio, le ofrecieron esta "nueva droga mágica".

De acuerdo con lo que le habían explicado, lo que hacía era perder el apetito y quemar grasa "incluso cuando el cuerpo estaba en reposo". El marketing y el discurso mágico la convencieron y terminó accediendo: "Fue como un ataque de ignorancia bruta", hizo un mea culpa.

Romina Gaetani rompió el silencio tras las declaraciones de su ex: "No me importa nada"
Lee también

Presiones Romina Gaetani rompió el silencio tras las declaraciones de su ex: "No me importa nada"

"Me inyecte un lunes a las 2 de la tarde y a las tres primeras horas todo bien hasta que a las 6 de la tarde empezó el martirio absoluto. Fui a la cocina a comer una pechuga de pollo y al bocado dos, empecé a sentir que mi cuerpo empezó a fallar", contó Gonet y detalló: "Sueño de golpe, mareos, nauseas fatales".

"Yo creí que iba a morir", recordó. Ante la desesperación, llamó a su papá y fue al médico. En medio de la preocupación, pidió perdón al profesional, consciente de que se había inyectado algo desconocido. "Te va a pasar cuando se vaya todo lo del cuerpo eso que te pusiste. Ni él podía saber que era", relató sobre la respuesta que recibió. "De más está decir que estuve una semana con nauseas absoluta, rechazo absoluto a cualquier tipo de comida, una semana entera sin comer anda, y un mes sin tener un antojo o comer en cantidad", contó sobre algunos de los efectos que sufrió después de una sola inyección.

La Reini trató de dejar una reflexión desde su mala experiencia
La Reini trató de dejar una reflexión desde su mala experiencia

La experiencia fue tan fuerte que terminó modificando por completo su relación con el peso y el entrenamiento. "Pasaron cuatro meses de ese momento que la pase tan pero tan mal, que pensé que la quedaba y lloraba en el piso. Ese sentimiento de enfermedad, de decir tengo miedo de haberme enfermado para siempre. Desde ahí me jure que desde que recuperaba la salud nunca más en la vida se me iba a cruzar por la cabeza obsesionarme con bajar de peso", contó.

Por último, La Reini dejó una reflexión sobre lo vivido: "No hay nada más lujoso y precioso en la vida que la salud", dijo y para cerrar aseguró que su experiencia no fue la única que la llevó a cuestionar este tipo de tratamientos. Según contó, conoce amigos que mantuvieron las aplicaciones durante un año entero y que, posteriormente, tuvieron problemas de salud: algunos hoy deben realizar tratamientos de por vida por diabetes o por distintas fallas en el organismo

La Reini Ozempic Sofia Gonet

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10