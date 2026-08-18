La familia de Luis Vadalá va a juicio por la serie de Moria: el antecedente que preocupa a Netflix

La familia de Luis Vadalá, ex pareja de Moria Casán durante gran parte de los años 90', demandó a Netflix por la personificación que hicieron de él en la serie biográfica de la diva que se estrenó recientemente en la plataforma. El reclamo judicial está impulsado por Ingrid Vadalá, hija del mecánico que falleció en 2023 con 69 años. Los antecedentes que la respaldan.

"Todo lo que se muestra, sinceramente, resulta absurdo y vulgar. Mi papá no era una persona así, era un señor, un hombre educado y respetuoso. Sin embargo, han intentado mostrarlo como una persona grotesca, maleducada y/o carente de educación y si hubiese tenido un problema de consumo, eso es algo que forma parte de la privacidad de una persona", protestó la familiar del ex de Moria, de acuerdo a lo que leyó Ángel de Brito al aire de LAM.

El conductor del programa de América reveló que a la mujer de 47 años, licenciada en Recursos Humanos, le ofrecieron dar su testimonio al aire, pero que prefirió no hacerlo, ya que se considera completamente lejana al mundo del espectáculo. "Dijo que no quiere saber nada con la nota, que mañana ingresa la querella porque siente que muchas cosas no fueron bien representadas", aseguró el periodista durante la emisión de LAM del último lunes.

"Él nunca ocultó ser un tipo de barrio y trabajar en su taller. Usaron eso para menospreciarlo, lo cual me parece una falta de respeto para cualquier trabajador común. No entiendo cuál fue el fin. Mi papá podría tener mil defectos, pero era un señor y te lo digo a pesar de haber tenido muchas diferencias con él, lo que nos costó los últimos años de nuestra relación", reconoció la hija de Vadalá, en la conversación que leyó De Brito.

Una tapa de la revista TV Guía que muestra a Moria y Vadalá con sus respectivas hijas.

Las diferencias llegaron por la personificación que hicieron de él en la nueva serie, en la cual lo exponen como un mujeriego, adicto a la cocaína y dejado casi por completo. "La realidad es que prácticamente todo lo que se ha mostrado carece de relación con lo que verdaderamente sucedió. Incluso el comienzo de la historia fue presentado de una manera que no se condice con la realidad. El final de esa relación tampoco fue como lo muestran", consideró Ingrid.

"Hoy tengo 47 años y viví toda esta historia muy de cerca desde que tenía aproximadamente 12 hasta mis 21. No me lo contó nadie, lo viví personalmente, por eso sé cómo fueron realmente las cosas, quién era mi papá y cómo se comportaba. También conozco las circunstancias posteriores a la separación. Si realmente hubiera ocurrido aquello que se intenta insinuar, es decir, que mi papá se hubiera quedado con algo que no le correspondía, no habría atravesado las carencias económicas que tuvo después de la separación", deslizó la hija de Vadalá.

Moria Casán y Luis Vadalá, cuando todavía eran pareja.

Los antecedentes y la perspectiva judicial

Según De Brito, el reclamo de la familia de Vadalá tiene todas las de ganar. "La ley le da la razón. Por supuesto, Moria tiene derecho a contar lo que quiera en su serie y también atenerse a las consecuencias de otros. Moria lo sabe, Netflix lo paga", explicó el conductor, quien además recordó que el fallecido había asegurado de manera pública que "Moria lo metió en la cocaína", algo que en la serie no se muestra de esa manera.

En ese sentido, Denise Dumas recordó el antecedente que se dio cuando estrenaron la serie biográfica del boxeador Carlos Monzón, en la cual aparecía el actor Adrián "Facha" Martel como el hombre que le llevaba la droga a él. "La familia hizo juicio, ya el Facha había muerto. Y recontra ganaron. Y más allá de que se sabía o no o era cierto lo que contaron, no querían que se cuente y ganaron igual", aseguró la panelista de LAM.