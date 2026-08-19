Cerimedo, cada vez más complicado: le encontraron millones de dólares en su casa

El panorama judicial de Fernando Cerimedo se complicó todavía más. El exasesor de Javier Milei, detenido en Bolivia por la investigación del ataque a balazos contra su expareja Nadia Beller, ahora también es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La nueva causa se abrió después de los allanamientos realizados en dos domicilios vinculados con Cerimedo, ubicados en los barrios Los Pinos y La Florida, en la zona Sur de La Paz. Según explicó el fiscal departamental Luis Carlos Torrez, durante los procedimientos aparecieron "elementos que no son comunes".

Fernando Cerimedo

El funcionario confirmó que la orden de allanamiento fue dispuesta "tras conocerse la declaración de Nadia Beller" y, luego de revisar las propiedades, la Fiscalía consideró necesario "dar inicio a la investigación por enriquecimiento ilícito".

El caso ya no se limita al ataque contra Beller. Ahora los investigadores también buscan determinar de dónde salió el dinero hallado, por qué Cerimedo tenía determinados objetos y qué relación podrían tener algunos de esos elementos con estructuras vinculadas a la seguridad presidencial y al Gobierno boliviano.

Nadia Beller al momento de traslado tras los disparos

Durante los allanamientos, la Fiscalía secuestró distintos elementos que quedaron incorporados a la investigación:

Un teléfono satelital

Altas sumas de dinero en efectivo

Cajones con billetes en bolivianos y dólares

Compartimientos ocultos dentro de muebles

Una moto

Un vehículo oficial equipado con destelladores

Una remera oficial de la Policía Boliviana

Equipamiento que podría estar relacionado con tareas de seguridad

Documentación y objetos cuyo origen deberá ser determinado

Elementos encontrados en el domicilio de Cerimedo

El vehículo con destelladores es uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores. Según Torrez, ese tipo de equipamiento suele estar asociado a vehículos utilizados en tareas de seguridad presidencial .

La presencia de una remera oficial de la Policía Boliviana también quedó bajo análisis. La Fiscalía deberá establecer si se trataba de un objeto utilizado con autorización, si tenía algún vínculo con tareas oficiales o si fue incorporado de manera irregular a las propiedades de Cerimedo.

Los investigadores también revisarán el dinero hallado en los cajones y escondites. Las fotografías difundidas muestran billetes en moneda boliviana y dólares, aunque todavía resta establecer el monto total, su procedencia y si fue declarado ante los organismos correspondientes.

El fiscal Torrez explicó que los objetos serán incorporados al expediente para determinar si existe una relación entre el patrimonio de Cerimedo, sus actividades como asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira y los elementos encontrados en sus casas.

Cerimedo se negó a declarar por el intento de femicidio

Cerimedo se negó a declarar en la causa que lo tiene imputado por tentativa de femicidio contra Nadia Beller . La investigación busca determinar si fue el autor intelectual del ataque y si contrató a los dos hombres que dispararon contra la abogada.

El momento de la detención de Fernando Cerimedo

Por su negativa, quedó bajo custodia policial en La Paz, donde trabajaba como asesor del Gobierno boliviano. La Fiscalía General aclaró que la investigación no necesariamente se limita a Cerimedo y que podrían existir otros autores intelectuales y, en la misma línea, el fiscal general Roger Mariaca anticipó que se intentará identificar a quienes organizaron el atentado y reconstruir sus vínculos con los sicarios que atacaron a Beller.

La abogada recibió tres disparos durante la noche del lunes 17 de agosto, cuando se encontraba en la puerta de un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Según la reconstrucción inicial, dos hombres vestidos como repartidores de Pedidos Ya llegaron en una moto robada y la atacaron después de que Beller fuera citada al lugar por un supuesto compromiso laboral.

Tras el ataque, Beller fue trasladada de urgencia a un hospital. Desde allí, acusó directamente a Cerimedo: "Él (Cerimedo) me mandó a los sicarios, él sabe quiénes son. Si no fingía estar muerta, me remataban ".

Cerimedo fue detenido cuando estaba a punto de abordar un vuelo con destino a Buenos Aires, pocas horas después del ataque contra Beller. Personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) lo interceptó en el aeropuerto de Viru Viru y luego lo trasladó a dependencias policiales.

Nadia Beller

El exasesor de Javier Milei permanece detenido y se negó a declarar. La Fiscalía todavía debe definir si será trasladado a La Paz de manera formal, completar los peritajes sobre los dispositivos y determinar si los objetos hallados tienen una procedencia lícita.