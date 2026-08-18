Cande Ruggeri explotó con Flor Vigna tras acusarla de haberse metido en la cama de Nico Occhiato: "Fue al revés"

Luego de que Flor Vigna acusara a Cande Ruggeri de haberse metido en la cama de su ex novio Nicolás Occhiato, durante un viaje a Disney que compartieron hace 15 años, la hija del futbolista campeón del mundo negó todo y hasta se animó a contar la verdad de la historia: quien intentó seducirla y se metió en las sábanas de ella en ese momento fue el actual líder del streaming Luzu TV.

La versión de Vigna llegó en el marco de su participación en el reality La Casa de los Famosos que se transmite en México, donde ella participa. Allí, la ex de Luciano Castro reveló la existencia de un viaje que había hecho él junto a Cande y Manu Viale, en el marco de un canje de una empresa que organizaba viajes por cumpleaños de 15 al parque de diversiones más famoso del planeta. Según relató, él le confesó que ella había intentado seducirlo.

"Te voy a decir algo, pero no seas tan boluda de decirlo. Cande me tiró onda todo el viaje y en un momento se me metió en la cama y me dijo 'ya fue, ¿no?'", confesó Vigna que le había contado su entonces novio. La ex Combate también protestó porque Ruggeri siempre la trataba "re bien" y hasta recordó que siempre se quedó "con ganas de decírselo". Además, cuando contó la anécdota se refirió a Occhiato como el novio que fue su "gran amor".

Lo cierto es que Ruggeri no sólo negó la acusación, sino que contó la verdadera situación que vivió durante aquel viaje. "Todo lo que pasó es verdad, pero fue todo al revés. Todo el viaje estuvo atrás mío y yo no me metí en ninguna cama. Yo sabía que estaba de novio y soy muy respetuosa con esas cosas", reveló la modelo en un mensaje que envió a la prensa. "Qué pena que Flor nunca me vino a hablar o a preguntar. O él mintió en ese momento o ella miente ahora por estar en el reality", protestó enseguida, de acuerdo a lo que leyó Paula Varela en Lape Club Social.

Una postal del viaje de la discordia que compartieron Cande Ruggeri, Nico Occhiato y Manu Viale.

En el marco de su streaming Bondi, el conductor Ángel de Brito también reveló el mensaje que le contestó Occhiato cuando le preguntó sobre la versión que habían contado tanto su ex como su entonces compañera de viaje. "No lo puedo creer. Yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Ni me acuerdo lo que está contando. Una locura", respondió, en lo que podría ser la fingida de demencia de todos los tiempos.

El descargo de Cande

Cuando a Ruggeri le tocó dar su versión en una historia que subió a las redes sociales, fue más moderada que en los mensajes que le envió a la prensa y no habló de que Occhiato haya querido avanzarla. Sin embargo, sí se posicionó con fuerza para defenderse de las acusaciones en su contra. "Se están hablando muchísimas cosas, me están llamado de todos lados y le quiero poner un fin a este tema", expresó desde su casa.

"Se están diciendo muchas mentiras que no pasaron así y necesito aclararlo por respeto a mi familia, a mi marido, a mi hija. Esto pasó hace muchísimo tiempo atrás, así que la quiero hacer súper corta: Soy una mujer con muchísimos valores, jamás me metería en la cama de un hombre casado, con novia. Nunca lo hice ni lo voy a hacer", afirmó Cande.

"Las cosas no fueron así. Yo me fui de viaje con Manuela y con Nico y yo compartí habitación con Manuela. Así que estas cosas que están diciendo son totalmente falsas. Desmiento absolutamente todo y dejen de poner esos titulares porque me están diciendo un montón de cosas que no soy y siento que no las merezco", reclamó la modelo.