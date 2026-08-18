Del perfil bajo a la exposición: se separaron Sofía Gala y Fito Páez, tras más de dos años de relación

Luego de una relación que pasó casi un año y medio fuera del foco público, Sofía Gala y Fito Páez se separaron, a días de la estreno de la serie biográfica de Moria Casán que protagoniza la actriz e hija de la diva. El cantante se encuentra de gira en España y las versiones no fueron confirmadas por ninguno de los dos, sino por un periodista conocido de la pareja.

"No sé qué pasó, pero no están más en pareja", confirmó Alejandro Castelo al aire del streaming Ya fue todo. El integrante del programa es conocido de ellos y fue quien confirmó la distancia entre ambos, a siete meses de que confirmaran de manera pública, a través de una publicación de cumpleaños dedicada a ella por parte de Páez.

Lejos de entrar en algún nivel de especulaciones respecto a las razones por las cuales se separaron, Castelo reconoció no saberlas a fondo, aunque reveló que no existieron ni escándalos ni terceros en discordia que hayan provocado la ruptura de la pareja. A su vez, hasta se animó a dejar abierta la puerta de una posible reconciliación a futuro, por el grado de relación que tienen todavía.

"Ellos se conocen desde hace muchos años, probablemente sigan siendo amigos", advirtió el periodista cuando relató la existencia del fin de la relación. En ese sentido, Castelo explicó cómo fue que llegó a darse cuenta que habían terminado su romance. "Fito no estuvo en el festejo por el fin de la serie y tampoco en el cumpleaños de Moria, me puse a rascar un poco y supe la verdad", explicó.

Fito Páez y Sofía Gala cuando todavía estaban juntos.

El día que la relación salió a la luz

Quien sacó a la relación de las sombras en las que había estado casi un año y medio fue el cantante rosarino, con una publicación que dejó como dedicación a ella en su natalicio. "¡Feliz cumpleaños, Sofía Gala Castiglione! ¡El mundo es un mundo mejor con vos! ¡Te amo!", le dedicó en un posteo en el que aparecían juntos en un viaje en avión.

La respuesta de la actriz fue contundente en la afirmación de que no se trataba de un amor de amigos, sino que había una relación comprometida detrás. "Te lo digo de nuevo, ¿podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo", le dedicó, ante el gesto que había tenido con ella. Hoy, siete meses después de la publicación, ese cariño público parece haber terminado.