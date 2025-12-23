Carina Zampini in fraganti: filtran el video del momento del fuerte cruce con una fan

Si bien Carina Zampini trata de mantenerse alejada de lo mediático, el fin de semana fue tendencia en redes sociales cuando quedó en el centro de la escena tras vivir un incómodo cruce con una seguidora que intentó sacarse una foto con ella: lo que para la fan fue un acercamiento espontáneo terminó convirtiéndose en debate por el modo en que la actriz reaccionó ante un simple accidente.

Todo se dio, cuando Zampini fue registrada por una cámara mientras se despedía a las apuradas de los estudios de Luzu, donde conduce su ciclo La Novela. En la secuencia se pudo ver cómo la fan que la esperaba afuera, y por una simple distracción, la rozó y provocó que la bebida que la actriz llevaba en la mano caiga al piso y se agite: "¿Y ahora qué hago? ¿La abro y me empapo?", expresó, en tono de queja, mientras la joven intentaba ayudarle alcanzándole la botella.

A la salida de Luzu Tv, Carina Zampini fue escrachada por un tenso momento con una fanática

El cruce no terminó ahí. El clima se tensó cuando la conductora, en una actitud cortante, cerró la escena con un escueto: "Te agradezco, te la dejo". Fue cuestión de segundos para que el video sea viral y lluevan las críticas: "Es de mala pintarle la cara así a la pobre chica"; " Por una gaseosa de mier**, pobre chica, la hizo sentir re mal "; "Se comportó muy mal con la chica"; "Fue culpa de ella que no estaba agarrando bien la botella"; "¿Tan mala onda vas a ser?", fueron algunos de los comentarios.

La repercusión fue tal, que desde el club de fans de Zampini se vieron en la obligación de salir a defenderla. Según una usuaria de X, el momento no fue tenso y el video que circuló es tan solo unos pocos segundos de otro mucho más largo donde se la vio a la actriz sacarse fotos con otros fanáticos: "Esa chica se llama Priscila y estuvo en la tribuna del programa, estuvo dos horas arriba con Carina, en el piso se sacó fotos, cuando tocó la hora de bajar, todos los de la tribuna se quedaron en la puerta, bloquearon el acceso a la puerta y los productores estaban pidiendo que por favor se muevan porque tenían que pasar a buscar una camioneta a Zampini y a todos los demás famosos para ir al movistar de Nadie Dice Nada", comenzó.

Una fanática de Carina Zampini salió a defenderla tras el video viral

Según el relato que intenta lavar la imagen de la influencer: "Carina se volvió a sacar fotos con todos afuera, a pesar que no se corrían y la chica estaba tan exaltada que le tiro la gaseosa , obvio sin querer, pero Carina no se lo dijo mal, siempre se toma el tiempo para sacarse fotos", justificaron y compartieron un video donde la artista está sacándose fotos con las personas que se quedaron en la puerta de Luzu a esperar.

Si bien trataron de defenderla, este no es el primer video donde se ve a Carina Zampini con actitudes descorteses hacia sus fanáticos. Lo cierto es que pareciera ser que no es de su agrado el intercambio con los fans y los encontronazos son cada vez más tensos.