"Necesito desconectar": "La Reini" abandonó las redes por el hate que recibió tras su separación de Homero Pettinato

La ruptura de Sofía "La Reini" Gonet con Homero Pettinato se concretó hace semanas pero todavía genera repercusiones entre sus fandoms, al punto de que la actual participante de MasterChef Celebrity eligió tomarse un tiempo y alejarse de las redes sociales para evitar la ola de odio que se acumuló en defensa de la postura del conductor de Olga.

"Hola a todos, he decidido tomarme un tiempo para sanar, para mí, para enfocarme en mi bienestar. Necesito desconectar un tiempo y volveré cuando me sienta lista", escribió la influencer en una sobrio mensaje de letras cursivas blancas sobre fondo negro, casi como si fuera un anuncio de una boda o un festejo importante.

El posteo de Sofía "La Reini" Gonet en el cual anuncia su salida de las redes sociales para evitar el hate que la rodea.

La influencer cuenta con 916 mil seguidores en su Instagram, aunque está en sólido ascenso desde los últimos años en los cuales su imagen creció a partir de su participación en Olga, su relación con Pettinato y, en la actualidad, su participación en el programa de televisión de Telefe que conduce Wanda Nara.

La gota que rebalsó el vaso y que la llevó a tomar esta decisión es el odio que recibió luego de que salieran a la luz muchos de los conflictos que la separaron de su colega en Olga y ex pareja. En la última semana ella filtró unos chats donde él era muy agresivo con ella, a partir de una escena de celos que montó La Reini por verlo con otra mujer, cuando ya estaban distanciados.

Homero Pettinato y "La Reini" cuando todavía eran pareja.

En esas conversaciones Pettinato le dijo cosas como "gato cascoteado" y otros improperios aún más duros. "Te la pasás en laburos de mierda que a nadie le importan y te creés Angelina Jolie" o "quién mierda te creés que sos para decirme tantas cosas", son algunos de los ataques que lanzó la ex pareja de Gonet en esa conversación filtrada.

Por otro lado, Homero salió a contar las cosas que ella le decía a él en discusiones en los que lo atacaba por sus consumos y lo tildaba como vago, falto de talento y otras afirmaciones propias de una relación que no se tejía con sanidad, sino más bien con hostilidad y toxicidad plena.

El osado look de "La Reini" en la entrega de los Martín Fierro de los canales de streaming.

Otra de las cuestiones que la alejaron de las redes sociales vino del lado de su look en los Martín Fierro de los Canales de Streaming, donde ella funcionó como presentadora en parte de la transmisión de Olga. El vestido que se puso allí fue muy osado y generó más comentarios de odio en las redes sociales.