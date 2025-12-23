"No me caguen las Fiestas": Moria y su desopilante reclamo ante el posible fin de los "dólares cara chica"

Moria Casán puso el grito en el cielo tras enterarse en vivo en su programa de televisión matutino de El Trece el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no aceptaría más los dólares de "cara chica". Lo cierto es que el organismo finalmente aplazó sin tiempo la medida, aunque en la producción de la diva todavía no estaban al tanto de la modificación. Moria venía de discutir acerca de la feria americana que impulsó Mauro Icardi con ropa de primer nivel europeo de Wanda Nara, con precios exorbitantes que llamaron mucho la atención. "Ahora, como todo es tan fake en esta historia, ¿el dólar es fake? ¿Tiene la 'cara grande' o la 'cara chica'?", se preguntó para comenzar con el tema. Así fue que entre Federico Seeber y el Dr. Guillermo Capuya explicaron la resolución que ponía como límite para circulación de los billetes el 2025.

"Entonces los tengo que depositar antes", señaló Moria. "Los depositás, pero no te los cambia cualquier banco. Los 'cara chica' no te los cambian más", precisó Seeber. Colapsada ante la novedad, que ya dio marcha atrás, la diva lanzó un: "Me muero", que despertó risas entre sus panelistas, como la gran parte de las intervenciones que maneja al aire de La Mañana con Moria.

"¿Cómo puede ser 'cara grande' o 'cara chica'? ¡Y pensar que nuestros próceres están en un tacho de basura! ¡Y el dólar no puede tener 'cara chica' o 'cara grande', por favor!", protestó con su típico tono agudo de reclamo. "¡José de San Martín, que cruzó los Andes, está en un tacho! ¡No te sirven los 100 pesos ni para comprar caramelos! ¡En un tacho de basura! ¡Y el dólar no puede tener 'cara chica' o 'cara grande', por favor! ¡Por favor!", siguió.

Un dólar "cara chica" arriba y uno "cara grande" abajo.

Tras la explosión, la diva reveló su verdadero problema en tono humorístico, para despertar nuevamente risas entre todos los presentes. "Ahora tengo preocupación porque tengo que cambiar. ¡No me caguen las fiestas!", pidió, otra vez rodeada de las risas de sus compañeros y compañeras.

Lo cierto es que ni a Moria ni a nadie le arruinarán los festejos de fin de año porque el BCRA dio marcha atrás con lo dispuesto y extendió la autorización para que los bancos reciban todo tipo de dólares sin importar su estado físico o antigüedad del diseño. "Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que esta Institución dispuso suprimir el límite temporal divulgado por la Comunicación A 8205, permaneciendo vigentes las disposiciones sobre la Recepción de Depósitos de Billetes Dólares Estadounidenses en los términos establecidos", anunciaron.