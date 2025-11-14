Catriel & Paco Amoroso coronaron en los Latin Grammy 2025: chape furioso y pilcha Versace para celebrar

¡Qué noche, qué momento, qué gloria! Catriel & Paco Amoroso, aquellos amigos de la infancia que se convirtieron en iconos de la música alternativa, arrasaron en los Latin Grammy 2025 con una demostración de talento, humor y estilo que quedará grabada en la historia de la música.

Su paso por la ceremonia fue un espectáculo de pasión, irreverencia y excelencia artística que dejó sin aliento a sus seguidores y a la industria. El dúo argentino, que comenzó su carrera con un espíritu experimental, logró llevarse cinco galardones, consolidándose como los grandes triunfadores de la noche.

Catriel & Paco Amoroso en los Latin Grammy 2025

Entre risas y emociones, Catriel expresó al recibir el premio a Mejor Canción Pop por El Día del Amigo: "Muchas gracias a la academia, hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para ganar este hermoso objeto. Tan sobrehumano que ya no nos percibimos humanos, nos autopercibimos empresa . Este objeto ratifica esta transición que estamos haciendo ahora. Gracias, loco", dijo fiel a su estilo picante y crítico sobre la industria musical que ahora él también habita.

Por su parte, Paco Amoroso, conmovido, dedicó el premio a su madre y dejó un mensaje inspirador: "Yo empecé a cantar a los 25 años, así que nunca es tarde si quieren hacer algo, arranquen ", dijo y le agradeció emocionado a su mamá.

Pero no solo su música brilló esa noche: en la alfombra roja y sobre el escenario, Catriel y Paco mostraron su estilo inconfundible. Paco rindió homenaje a su amado Diego Maradona con un traje Versace bordado y una corbata al estilo del futbolista en los años 90, un gesto cargado de simbolismo político. Por su parte, Catriel optó por un look también Versace y el elemento secreto es que le dejó la etiqueta sin cortar ¿tal vez? como señal política para burlarse un poco del lujo.

El dúo también dejó su marca con su característico sentido del humor en el cortometraje Papota (Short Film), una parodia sobre la obsesión de la industria musical por los premios, que les valió el galardón a Mejor Video Musical (Versión Larga). Además, su canción #Tetas triunfó en las categorías de Mejor Canción Alternativa y Mejor Video Musical (Versión Corta), demostrando que su arte trasciende géneros y formatos.

Qué premios ganaron Catriel & Paco Amoroso en los Latin Grammy 2025

Mejor Álbum de Música Alternativa. Papota Mejor Canción Alternativa. #Tetas Mejor Canción Pop. El Día del Amigo Mejor Video Musical (Versión Corta). #Tetas Mejor Video Musical (Versión Larga. Papota (Short Film)