Explota el escándalo: Carla Conte y Feudale destrozaron a Iúdica tras defender a Tinelli

El posteo de Juana Tinelli contra su padre, Marcelo Tinelli, abrió una puerta para que no sólo la propia familia liquide al conductor, sino también todo aquel que trabajó con él y tenga acceso a un micrófono. En este contexto, Mariano Iúdica reveló su versión de la historia y generó aún más escándalo.

Sin embargo, Iúdica no estaría siendo "el bueno de la película" y también carga con algunas actitudes cancelables. Con el propósito de defender a Tinelli, algunas compañeras salieron a bancar la parada: "Hay ex compañeros que salieron a hablar y vos te enojaste con Iúdica", le marcó el cronista de Intrusos a Carla Conte, a lo que ella respondió: "No me interesa opinar, no tengo nada para decir, porque aparte ya he dicho. Lo he dicho hace más de diez años y no hay nada que no se sepa. No es nada nuevo".

Mariano Iúdica aniquiló a Marcelo Tinelli e inició una nueva guerra mediática

"Iúdica los trató de 'alcahuetes' a vos y a Listorti", le advirtió el periodista. Luego, Conte lo fulminó sin vueltas: "Me chupa un huevo lo que diga, me importa tres carajos literal , me importa cero. Gracias al cielo fue poco tiempo", dijo sobre el momento que compartió programa con Mariano.

Luego, en un móvil telefónico en el stream Bondi, amplió los detalles sobre su experiencia trabajando con el periodista: "Mi experiencia con él la conté hace muchos años, cuando me vinieron a preguntar. No es algo que me guste desarrollar, pero porque ya hablé bastante, hace muchos años, cuando también fui crítica con Marcelo de hecho", comenzó su descargo.

Conte aniquiló la actitud de Iúdica con Tinelli: "Hay que tener muchos ovarios para hablar de alguien cuando está allá arriba y muy poco huevo para patearlo en el piso como están haciendo ahora", dijo, y agregó por qué no es de su agrado: "De todas las mujeres que condujeron con él, ninguna quiere volver a laburar con él . Yo ya lo he dicho hace mil años que era un pajero desagradable, ahora se hace el reformado, pero es un desagradable para todas las minas que tuvo cerca. No sé cómo estará ahora, yo por suerte no me lo cruzo hace miles de años".

Con relación a eso, comentó: "Hice tres años de Este es el Show, hicimos el último tramo que él entró a cocinar al programa, estaba recién parida de hecho. Es una época muy linda la hormonal para que venga un pajero y te diga cosas desagradables al lado, que no me las voy a olvidar nunca más en la vida".

Mariano Iúdica

Carla Conte se levantó con ganas de ventilar y recordar sus días junto a Iúdica, que la llevaron a renunciar: "Cuando termina la temporada esa, Este es el Show pasa a ser un programa diario. Arrancamos de lunes a viernes, él hacía un móvil desde Carlos Paz desagradable, manoseando a las bailarinas sin parar, que para mí era insoportable de vivir y terminé renunciando", prosiguió. Finalmente, criticó "la impunidad de estos seres, que pueden ir por la vida manoseando minas, diciendo barbaridades, que se creen que zafaron porque la época ya terminó" y señaló: "A mí el veneno no se me va a ir nunca más".

Marcela Feudale se unió al clan de quienes exponen a Iúdica: "No capto a muchos que hablan, porque cuando estaban los beneficios, los gozaban ", arrojó, dejando entrever cierta hipocresía en las recientes declaraciones de Iúdica. Y sumó fuerte: "Marcelo le dio a Mariano Iúdica lo que no le dio nunca a nadie dentro de la empresa. Conducciones, lugares y un gran nivel de producción".

Marcela Feudale se unió al clan de quienes exponen a Iúdica

Feudale también recordó viejos rumores de pasillo: "Mariano era de estar cerca del poder, buscar y quedarse con lugares que a lo mejor le pertenecían a otros", indicó, en alusión a su modo de relacionarse dentro de la productora. Por último, tiró una bomba sobre una situación que involucró a Florencia Peña, su ex compañera en Dale la tarde: "No sé si terminó mal con Florencia. En su momento, cuando se filtró el video de ella, se sospechaba que él lo había sacado de su teléfono".

Florencia Peña volvió a entrar en escena por su video filtrado y confesó estar pasándola muy mal con esa situación. En este contexto, negó los rumores que circulaban: "Nada más alejado de la verdad. Nunca la Justicia lo barajó como hipótesis, ni yo tampoco. De hecho con Mariano tenemos hoy muy buena relación. Eso no es verdad", dijo en diálogo con PrimiciasYa.

La defensa de Iúdica

Ante las versiones de sus ex compañeras, el conductor salió a defenderse y menospreció las denuncias públicas en su contra: "Ya hablé y dije lo que tenía que decir de Marcelo. Ellos que hablen, los mandan a hablar", fueron sus primeras palabras.

El mediático dejó en claro que esperaba que salieran a atacarlo, por lo que no estaba sorprendido: "Nada me sorprende, porque ya me pasó cuando me fui de Ideas", dijo, recordando otros momentos de tensión vividos en su carrera.

En la misma línea, mostró un comportamiento machista al remarcar que no le interesa lo que dijo Conte, sino defenestrar a Marcelo: "No quiero hacer un descargo. Yo hablo de Tinelli, no de otros". Y, en consonancia con ese planteo, dejó una frase que funcionó como síntesis de su postura: "Son mis valores y cada uno tiene los suyos".

Para terminar, Mariano Iúdica dio a entender que Marcelo Tinelli y su gente va a seguir mandando a otros a hablar: "Va a hablar Feudale, mañana mandarán a otro y pasado a otro".