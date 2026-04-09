Amigos, besos y memes: la historia "sin título" de Sabrina Rojas y José Chatruc que hace estallar las redes

El romance -o lo que sea que esté pasando- entre Sabrina Rojas y José Chatruc ya es, sin discusión, uno de los culebrones más entretenidos del momento. Sin confirmaciones oficiales, pero con muchas pistas, la dupla logró lo que pocas parejas: mantener el misterio... mientras todo el mundo habla de ellos. La historia tuvo un capítulo clave hace apenas días, cuando ambos eligieron Punta del Este para una escapada que, lejos de pasar desapercibida, terminó siendo el combustible perfecto para rumores, fotos virales y debates en redes sociales. Allí, la pareja fue atrapada a los besos, convirtiéndolos en tendencia.

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Pero si algo convirtió este vínculo en fenómeno fue el inesperado protagonista paralelo: el hate online. Y ahí, Chatruc decidió no quedarse callado. Con ironía y bastante cintura, respondió a los comentarios sobre su apariencia: "Es espectacular X. Hay miles de personas diciéndome feo, mono, pelotudo. Ja,ja,ja. Son espectaculares, ni cuando jugaba me putearon tanto". Lejos de victimizarse, redobló la apuesta: "Y para los que se alegran de verme bien, los amo. Nada me importa menos que la opinión de la gente que no me conoce. Relax".

Es espectacular X! Hay miles de personas diciéndome feo, mono pelotudo ajajajaja! Son espectaculares, ni cuando jugaba me putearon tanto. Yo me veo hermoso che. Y para los que se alegran de verme bien, los amo. Nada me importa menos que la opinión de gente que no me conoce. Relax — Jose Chatruc (@ChatrucJose2) April 8, 2026

Y como si fuera poco, dejó una reflexión que apunta directo al corazón del fenómeno: "Se ve que mucha a gente le importa la imagen y juzga con quien podés o no estar de acuerdo a tu look o la plata que tenés. Les quiero contar que tengo una vida espectacular y soy feliz. No se vuelvan locos". Incluso se dio el lujo de cruzarse con Alberto Samid, que había ironizado sobre su "levanté": "Te creés gracioso, ya pasaste de moda. Y no te la bancás, bebé". Mientras tanto, el propio Chatruc alimenta el enigma cada vez que habla. En una nota, cuando le preguntaron por la relación, soltó un clásico intento de evasión: "Somos amigos, no pasa nada".

Debo admitir que esta gráfica está buena. Aunque me veo bastante fachero eh !! pic.twitter.com/x0axQQv7dR — Jose Chatruc (@ChatrucJose2) April 9, 2026

Pero la repregunta fue letal: "¿Amigos que se besan?". Y ahí, entre risas, llegó la confesión: "Sí". A partir de ese momento, todo fue un juego de esquives, sonrisas y respuestas a medias. "Todo bien...", "Yo estoy bárbaro" y "Fuimos un fin de semana, todo bien, todo tranquilito", repitió, evitando cualquier definición concreta. Cuando la conversación se puso más directa y le consultaron sobre "¿Qué fue lo que te enamoró de Sabrina?", eligió salir gambeteando: "Nada, nada. Chicos...".

Del otro lado, Rojas también decidió bajar el tono y manejar el vínculo con pinzas. Según reveló Karina Iavícoli tras hablar con ella, la conductora fue clara: "Nunca le pasó esto de que le pregunten por su vida privada y hace lo que puede dentro de lo que yo también le pedí resguardar hasta saber qué queremos los dos. Capaz mañana no nos vemos más". Una frase que, lejos de confirmar o desmentir, deja todo abierto: hay vínculo, pero sin garantías.

Te crees gracioso ya pasaste de moda. Y no te la bancas bebé https://t.co/vSrhyaQIgW — Jose Chatruc (@ChatrucJose2) April 8, 2026

Como en todo buen reality del espectáculo, alguien tenía que ponerle título a la historia. Y ese fue Ángel de Brito, que no dudó: "Son novios". Pero la pareja -si es que lo es- parece ir por otro camino. Sin etiquetas, con humor y jugando al límite entre lo público y lo privado, Rojas y Chatruc construyen una historia que no necesita confirmación para funcionar.