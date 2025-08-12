Cazzu habló sin filtros sobre Nodal y la cuota alimentaria de su hija: "No tenemos un acuerdo que yo considere justo"

Con la frescura que la caracteriza y sin esquivar preguntas incómodas, Cazzu volvió a acaparar titulares, pero esta vez no por su música. A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el marco de su exitosa gira 2025, la cantante jujeña habló de todo: su agradecimiento al público mexicano, la pensión que recibe de Christian Nodal para su hija Inti y por qué no piensa llevar el asunto a la Justicia. "Yo me siento muy bien recibida en México y no me alcanzan las palabras para agradecer a la gente que me compró las entradas. Estoy muy feliz, ojalá pueda recorrer todo México", dijo con una sonrisa ante los periodistas.

Pero el clima distendido cambió cuando le preguntaron por el aporte económico de su ex pareja. "No tenemos un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo", afirmó, dejando en claro que el tema sigue siendo un punto de tensión. Consultada sobre si planea "pelear" para que el acuerdo sea más equitativo, Cazzu fue tajante: "Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero. El dinero para mantenerme, para mantener a mi hija. Tengo el potencial de trabajar. Y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear", aclaró.

En ese sentido, la flamante co-coach de La Voz Argentina fue contundente al describir que se trataría de "una batalla legal con un sistema de ley familiar muy patriarcal". La intérprete subrayó que no quiere desgastarse en un litigio: "La verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer". Además, dejó entrever que el tiempo que Nodal comparte con Inti es limitado, aunque no profundizó en detalles.

En un tono más reflexivo, Cazzu habló de su economía personal: "Yo trabajo hace un montón, pero a veces más, a veces menos, a veces me va mejor, a veces invierto más de lo que tengo, y bueno, son cosas que está bueno hablar porque también es nuestra realidad. Los artistas somos como ustedes, que también alguno de ustedes capaz ahorra para su casa económicamente". Sobre su vida sentimental, fue igual de clara. Desmintió rumores sobre un romance con un hombre llamado Tomás: "Somos muy amigos y nos cruzamos todo el tiempo. Pero no me hagan causa porque yo considero que terceras personas son aquellas que están afectando".

Cazzu junto a su hija Inti

Aunque la cuota alimentaria no la satisface y la presencia paterna sea acotada, Cazzu parece decidida a priorizar la paz sobre el conflicto. "Lo que se ve es lo que hay", concluyó, dejando la puerta abierta para que su historia con Nodal siga siendo tema de conversación... pero bajo sus propios términos.