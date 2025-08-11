¡Bomba! Las pruebas que confirman el noviazgo de Nicki Nicole y Lamine Yamal

El estado sentimental de Nicki Nicole siempre ha sido tema de conversación. Tras terminar su relación de años con el cantante Trueno, no ha tenido mucha suerte en el amor: Peso Pluma le fue infiel con una modelo a plena vista del mundo en Las Vegas. Sin embargo, sus tropiezos románticos no le quitan las ganas de amar, y en las últimas semanas se la vincula con un jugador de fútbol internacional: Lamine Yamal.

El deportista cumplió apenas 18 años el 13 de julio. A su corta edad, ya logró que su nombre sea reconocido entre los hinchas del fútbol, lo que lo llevó a relacionarse con grandes figuras, tanto deportivas como artísticas; así fue como conoció a la trapera, con quien hoy estaría manteniendo una relación amorosa.

Nicki Nicole asistiò al estadio para ver jugar a Lamine Yamal

Luego de que comenzaron a circular rumores, Nicki Nicole fue vista en el Estadi Johan Cruyff durante el partido del Trofeu Joan Gamper entre el FC Barcelona y el Como. Llegó al estadio con una camiseta del Barcelona personalizada con el nombre y el número de Yamal. Tanto ella como sus acompañantes vistieron la misma indumentaria, mostrando su apoyo al joven futbolista del equipo azulgrana.

La relación entre ambos generó revuelo en redes sociales. El periodista Javi Hoyos Martínez afirmó haber recibido datos confiables sobre la cercanía entre la rosarina y el delantero español. Según él, ambos habrían compartido momentos muy íntimos durante el festejo de cumpleaños del jugador: "No se liaron, pero sí hubo mucho tonteo. Un par de semanas después, el 24 de julio, fueron a una discoteca en la playa, donde sí se liaron (besaron) y se fueron juntos a las cuatro de la madrugada", afirmó el influencer español.

Las pruebas que confirman el noviazgo de Nicki Nicole y Lamine Yamal

Además, mostró otro dato que alimenta los rumores de noviazgo: "Hay quienes creen que Lamine tiene de fondo una foto de Nicki, porque el muro de ladrillos que aparece coincide con una publicación de ella", explicó, sugiriendo que podría haber una conexión más allá de lo evidente.

Por su parte, ninguno de los protagonistas se pronunció sobre los rumores que los vinculan. Y ese silencio generó aún más revuelo: "Lo de que Nicki Nicole anda con Lamine Yamal y los estúpidos de los hombres lo andan celebrando es un asco. ¿Cómo puede ser que una que está por cumplir 25 años esté con un chico que apenas cumplió 18?", cuestionaron en X (antes Twitter) sobre la diferencia de edad entre ambos.