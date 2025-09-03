Cazzu y el permiso de viaje que desató su peor momento con Nodal: "Soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia"

Julieta Emilia Cazzuchelli, la trapera jujeña que el mundo conoce como Cazzu, dejó de lado los escenarios y los estudios de grabación para hablar de un tema mucho más íntimo y doloroso: su rol como madre en medio de un conflicto legal con Christian Nodal, padre de su hija Inti. En el podcast Se regalan dudas, la artista argentina confesó que el cantante mexicano se negó a firmar el permiso de viaje para que la pequeña pudiera acompañarla en su gira mundial.

La situación, que a simple vista parece un trámite, se convirtió en un verdadero campo de batalla emocional y burocrático. "Estaba mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija y yo. Éramos esas personas. Yo hace tiempo que no me había sentido tan mal como me sentí ese día", contó. Cazzu explicó que su pedido no era caprichoso: simplemente necesitaba compatibilizar su vida de madre con sus compromisos profesionales. "Yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y todavía no lo tengo. Parecía algo básico de entender", lamentó.

La mediadora intentó proponer un acuerdo intermedio: que el permiso sea válido hasta que la niña cumpla cinco años. Pero la respuesta del abogado de Nodal fue aún más lapidaria: "No se preocupen. Mi cliente está enterado de que cuando tenga ganas de ese permiso lo puede revocar". La reacción fue un mazazo para la jujeña: "Yo todavía siento en el pecho lo que sentí. Las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicieron un silencio de muerte. Y yo pensé: contra esto no puedo, porque en ese momento me estaban diciendo que tenían el control sobre mí y sobre mi hija. Fue uno de los peores momentos de mi vida".

La autoproclamada Jefa del trap confesó que pocas veces en su vida se había sentido tan vulnerada: "Yo salí sin poder respirar. Tenía que reunirme por mi show, por mi gira, por mi sueño. Fueron 16 años de remar. Y ahí entendí el privilegio que tengo de poder golpearle la puerta a un juez y pedir lo que necesito: un permiso para cuidar y estar con mi hija". Durante la charla, reconoció que el episodio le hizo replantearse el desequilibrio de poder que aún hoy persiste en cuestiones familiares: "Soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado", sostuvo la cantante que tuvo una breve aparición por La Voz Argentina.

Cazzu junto a su hija Inti

Y siguió: "Hoy lo vivo desde otro lugar porque tiene que ver con una de las cosas más importantes que una puede llegar a tener, que es la vida de un hijo". Este no es el primer frente abierto entre Cazzu y Nodal. Hace apenas unas semanas, la artista habló sin rodeos sobre la cuota alimentaria que recibe de su expareja: "No tenemos un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo".

Consultada sobre si piensa iniciar una batalla legal para modificar el monto, fue tajante: "Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero. El dinero para mantenerme, para mantener a mi hija. Tengo el potencial de trabajar. Y por eso también tengo que... Puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Y una batalla legal con un sistema de ley familiar tan patriarcal...".

Finalmente, había dejado en claro que, al menos por ahora, no llevará la pelea a los tribunales: "La verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer". Lo cierto es que en su propio estilo, la cantante resumió su última experiencia con crudeza: "El mundo es devastador y más para las que no tienen los privilegios que tenemos nosotras".