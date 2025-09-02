Mauro Icardi amenaza con ir "por todo" y promete enfurecer a Wanda Nara: puso en juego a sus hijas

La historia de amor que alguna vez protagonizaron Wanda Nara y Mauro Icardi parece haber quedado sepultada bajo una montaña de conflictos, acusaciones y tensiones judiciales. Lo que comenzó como un distanciamiento entre la pareja suma ahora un capítulo doloroso para los dos.

En las últimas horas, el delantero del Galatasaray volvió a encender las alarmas con un polémico mensaje en redes sociales que dejó a todos boquiabiertos: "Como dije durante 9 meses, la verdad siempre triunfa. Voy por todo y contra todos. ¿Qué esperaban de esta manga de payasos estafadores? Nada bueno, está claro", escribió Icardi en su cuenta de Instagram, sin nombrar directamente a Wanda pero dejando entrever que el mensaje estaba dirigido hacia ella y su entorno.

Wanda Nara y Mauro Icardi

El periodista Gustavo Méndez, en su programa Puro Show de El Trece, reveló detalles exclusivos sobre los movimientos legales que el futbolista estaría planificando para enfrentar al ex amor de su vida que olvidó rápidamente de la mano de la actriz Eugenia "China" Suárez.

Según Méndez, Icardi habría solicitado a sus abogadas que recusaran al juez Hagopian, quien lleva adelante el caso de la ex esposa: " Él está cansado de que el juez ceda ante los caprichos de Wanda ", aseguró el periodista, dejando claro que la relación entre los protagonistas está lejos de mejorar.

El incendiario posteo de Icardi

Pero eso no es todo: esta jugada legal podría ser clave para que Icardi reactive el pedido de restitución internacional de sus hijas , quienes se encuentran bajo el cuidado de Wanda. Es que el futbolista lleva más de un mes y medio sin poder verlas, ya que Nara habría argumentado que "no están dadas las condiciones" para el reencuentro.

Mientras los abogados afilan sus estrategias y los mensajes cruzados generan demasiada tensión, los seguidores del WandaGate no parecen tener paz. Por lo pronto, el silencio de Wanda Nara ante las recientes declaraciones de su exmarido podría ser tan solo la calma antes de una nueva tormenta mediática porque si hay algo que quedó claro es que cuando la Bad Bitch contraataca, lo hace de la peor manera.