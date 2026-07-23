Cazzu se volvió viral con una reflexión sobre el racismo: "En Argentina pasa algo terrible"

La derrota de la Selección Argentina ante España no solo dejó un vacío deportivo, sino que desató una virulenta oleada de críticas en redes sociales que tildaron al país de "racista". En este contexto, Cazzu rompió el silencio para reflexionar profunda y necesariamente sobre la discriminación, diferenciando las problemáticas locales de los modelos extranjeros. Mientras tanto, en territorio europeo, María Becerra respondió con un gesto de orgullo nacional que se volvió viral.

En una reciente transmisión en vivo, la Jefa del Trap abordó la complejidad del tema y cómo América Latina a veces adopta debates que le son ajenos: "Y ahí fue como se me despertó esta idea, ¿no? Con la que nosotros vivimos en Latinoamérica, en muchas ocasiones bajo ciertos parámetros y luchas que no son nuestras. En Argentina y en Latinoamérica hay mucho racismo, muchísimo racismo", expresó la artista jujeña.

Cazzu

Para Cazzu, es un error comparar de forma lineal la situación argentina con la de otros países, como Estados Unidos: "Y no siempre es el mismo racismo que se vive en Estados Unidos, no es el mismo porque cada país tiene sus problemáticas sociales", afirmó. Según su análisis, en Argentina la discriminación está intrínsecamente ligada a la clase social y el origen barrial: " Nosotros tenemos racismo para gente de diferentes estratos sociales . Por ejemplo, en Argentina pasa algo terrible que es que en ocasiones no importa ni siquiera tu color de piel, sino de dónde sos, cuánto tenés".

La cantante cerró su descargo con una fuerte condena a toda forma de odio en estos "momentos turbulentos": "Y eso me parece terrible. Me parece terrible, igual que me parece terrible que la gente discrimine por colores de piel o por orígenes, orígenes culturales. Estamos viviendo momentos muy turbulentos", sentenció.

María Becerra: el gesto silencioso en Barcelona

Mientras el debate sobre el racismo escalaba, María Becerra decidió hablar a través de la acción. Durante su presentación en el BARTS Festival de Barcelona, la Nena de Argentina alzó la bandera celeste y blanca frente a una multitud española, en un gesto que fue interpretado como un desafío pacífico a la "campaña antiargentina" que surgió tras la consagración de España en el Mundial 2026.

Maria Becerra levantando la bandera de Argentina hoy en su show en Barcelona, ESPAÑA. 🇪🇸 pic.twitter.com/r2zwFgctPK — Comunidad Maria Becerra (@MBComunidad) July 22, 2026