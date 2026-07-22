Luciana Salazar contraatacó tras ser vinculada a una investigación del ARCA: negó irregularidades y apuntó contra una "mano negra"

Luciana Salazar puso el grito en el cielo luego de que en un programa televisivo la señalaran como una de las investigadas por el ARCA por su viaje al Mundial 2026, al que fue acompañada por su hija Matilda e invitada por su amigo Eduardo Wassi, a quien quisieron vincular como "tercera en discordia", algo que reveló como "imposible" ya que el empresario nunca estuvo casado.

"No tiene asidero alguno, porque yo fui invitada acá", rechazó ante BigBang, luego de que apareciera como investigada en un informe del programa Primicias Ya de América TV. "Primero que el título decía: 'los que fueron a trabajar'. ¿Y quién vino a trabajar acá? Yo no vine a trabajar. Segundo, que me invitaron. O sea, ni siquiera lo pagué yo. ¿Qué explicaciones tendría que dar? Ninguna", contestó.

Luciana Salazar y su hija Matilda alentando a la Selección en el Mundial 2026.

La actriz además aclaró que ella nunca fue una persona políticamente expuesta y puso el foco en una mano negra detrás del informe en el que apuntaron contra ella y en las versiones que la colocaron como tercera en discordia de su amigo. "Me llama la atención que figuras como Martín Redrado, que hasta algunos años fue funcionario público de la Ciudad, que tuvo muchos años cargos públicos, que tiene causas judiciales por deuda de alimentos, no lo pongan", consideró.

"Antes le gustaba subir todo del mundial, pero da la casualidad que este mundial no quiso subir nada, pero fue. ¿Por qué no habrá querido levantar el perfil? Raro. Porque él siempre que fue a los mundiales lo subió. Este año no subió nada, pero fue y lo escracharon", recordó, en relación a las imágenes del ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Martín Redrado y Luciana Salazar, cuando todavía eran pareja.

"Es raro que empiecen a salir noticias falsas mías, que yo fui a una tercera en discordia, cuando yo no estoy ni en pareja, cuando el amigo con el que me vinculan ni siquiera estuvo casado, justo cuando a Redrado le sale una resolución no favorable con Defensoría de Menores en Cámara", añadió Salazar en relación al respaldo que le dio la Justicia con la cuota alimentaria para su hija y para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de manutención firmados con él.

"Yo empiezo a dudar, porque el mundo de Redrado a mí me hace dudar todo porque yo lo viví. Y más con cosas de los medios. Todo es raro y más sabiendo la relación que él tiene con los dueños anteriores del canal. Siento como que se me está queriendo ensuciar a mí con algo injusto, y no ponen la lupa en los que tendría que poner la lupa", lamentó.