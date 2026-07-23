El "Chiqui" Tapia dio por cerradas las teorías conspirativas y antiargentinas: "Acá no hay excusas; acá se juega al fútbol"

En un día cargado de versiones cruzadas, rumores de pasillos judiciales y una campaña feroz que buscaba ensuciar el presente de la Scaloneta, el hombre que maneja los hilos del fútbol argentino decidió romper el silencio. Claudio "Chiqui" Tapia salió al cruce de las teorías conspirativas y, con un mensaje cargado de veneno para los "operadores", dio por cerrada la polémica que pretendía desestabilizar a la Selección tras la final del Mundial 2026.

El clima estuvo espeso: durante horas, una lluvia de versiones periodísticas aseguraba que el presidente de la AFA había sido citado a declarar en los Estados Unidos y que, incluso, le habrían incautado el celular.

"Chiqui" Tapia con Messi y De Paul en el Mundial 2026

Pero el "Chiqui", no esquivó el mal trago y usó sus redes sociales para desactivar la bomba y apuntar directamente contra quienes quieren ver a la Argentina de rodillas: "No se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar", disparó desde su cuenta oficial de Instagram.

Tapia no solo se defendió de los rumores judiciales, sino que también le puso el pecho a la derrota frente a España, reconociendo la superioridad del rival pero blindando al grupo humano que nos llevó a lo más alto: "No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias", reflexionó el dirigente, buscando bajar los decibeles de la locura exitista.

El presidente de la AFA pidió parar la pelota y valorar el sacrificio de un plantel que estuvo más de 50 días lejos de sus familias para defender los colores: "También representamos a toda América con enorme orgullo. Defendemos nuestros colores, nuestra bandera y nuestro país en cada cancha del mundo. Por eso, no se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol ", remarcó con firmeza.

Para el Chiqui, la historia ya está escrita y no hay operación mediática ni judicial que pueda borrar lo conseguido. Mientras algunos sectores intentan instalar el caos, el referente de Viamonte dejó en claro que la Selección sigue más unida que nunca y que, a pesar de las derrotas y los ataques externos, el orgullo nacional no se negocia. "Hoy es momento de agradecer, de acompañar y de reconocer", dijo dejando a los "operadores" masticando bronca.

"Chiqui" Tapia en el Mundial 2026

Sin embargo, el punto más alto de su descargo llegó cuando se refirió a las campañas que buscan enfrentar a los protagonistas y ensuciar el proceso. Con una frase que ya retumba en cada rincón del fútbol mundial, Chiqui Tapia sentenció: "Las operaciones pasan. El compromiso, el trabajo y el corazón de nuestra Selección quedan para siempre. Acá no hay excusas. Acá se juega al fútbol. Y esta Selección seguirá representando a la Argentina con el orgullo de siempre".