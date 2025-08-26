Celos, reproches y rumores: el explosivo ida y vuelta de Daniela Celis y Thiago Medina

Cuatro meses atrás, la separación de Daniela Celis y Thiago Medina sorprendió a sus fanáticos. Aunque en un principio ambos aseguraron haber terminado en buenos términos y mantener una buena relación por sus hijas, con el correr del tiempo surgieron tensiones que incluso llevaron a la influencer a quitar a su ex de las fotos familiares colgadas en las paredes de la casa que compartían.

Si bien habían jurado ser familia para toda la vida, ella terminó revelando cuestiones íntimas que incomodaron a Thiago y generaron roces públicos. En este contexto, los ex se encontraron cara a cara en una entrevista en el programa Patria y Familia, de Luzu TV.

Daniela Celis y Thiago Medina contaron las dificultades que vivieron durante el embarazo de las gemelas

La charla comenzó en tono cordial, con Celis recordando las dificultades que atravesaron durante el embarazo de sus gemelas, Laia y Aime. Fue allí donde Thiago confesó que la experiencia lo marcó profundamente: "Me hubiese gustado adoptar. Vos lo sabés, queríamos adoptar y se nos dio justo lo de nuestras dos bebés. Ya no quiero tener más hijos ni por el momento ni más adelante, porque no la pasé bien en el embarazo ", expresó.

Daniela, por su parte, le reconoció el apoyo que recibió de él durante ese proceso y también en la crianza, sobre todo cuando ella debía cumplir con compromisos laborales. Ese rol activo de padre le valió en redes el apodo de "niñero", algo que asegura no molestarle: "Amo pasar tiempo con mis hijas, y más cuando la madre trabaja para mantenerlas", afirmó.

Daniela Celis y Thiago Medina sacaron los trapitos al sol en una entrevista íntima

Sin embargo, la buena onda se quebró cuando comenzaron los reproches. Daniela quiso saber si a Thiago le había molestado que trabajara tanto cuando las bebés eran tan chicas. Él respondió que no, aunque dejó una crítica que tensó el clima: "Lo que sí me molesta es que cuando trabajabas mucho no tenías tiempo como para salir al cine o si reservaba algún lugar venías cansada. Pero para tus amigos del trabajo sí ibas todo el tiempo ", dijo sin filtro.

La modelo intentó defenderse aclarando que no era "todo el tiempo", pero Medina fue tajante: "Ibas. Ellos te invitaban a cenar e ibas. Yo te decía vamos al cine o quería reservar un restaurante y nunca querías, pero cuando te invitaban los del trabajo sí". Ante esto, Daniela sostuvo que no era falta de ganas, sino de tiempo, a lo que Thiago le retrucó de inmediato: "Pero te hacías tiempo para lo del trabajo".

En la recta final, la conversación giró hacia la vida sentimental actual de ambos, incluyendo los rumores sobre terceros. Daniela fue directa y le preguntó a su ex por el vínculo con La Tana de Gran Hermano, con quien se lo relacionó hace pocas semanas: "Si fue lindo, nos vimos ahí, tomamos un trago, compartimos, disfrutamos un lindo momento", respondió Thiago, generando incomodidad en su ex, cuya expresión reflejaba claros celos.