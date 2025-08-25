¿Accidente, amenaza o brujería? El enigmático incendio que dejó a L-Gante sin casa

El 2025 no da respiro a Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante. Entre problemas legales, rumores amorosos con Wanda Nara y la sorpresiva reconciliación con su ex pareja y madre de su hija, Tamara Báez, el cantante enfrentó un duro golpe personal: su casa en Canning, en la zona de Ezeiza, se incendió por completo en un extraño episodio que dejó más preguntas que respuestas.

Fue Marcela Tauro quien, en Infama, confirmó que la propiedad quedó "completamente destruida". La noticia generó un gran impacto en los medios y abrió la puerta a múltiples especulaciones. " Ocurrió un episodio raro en la casa de L-Gante ", anticipó la conductora.

Se incendió la casa de L-Gante, ubicada en Canning, en la zona de Ezeiza

Laura Ubfal, por su parte, amplió la información en vivo: "La verdad es que estamos sorprendidísimos. En estos momentos no se sabe dónde está L-Gante, no se sabe si está en un hotel, en la casa de General Rodríguez... Ayer hizo un recital en Gualeguaychú".

El desconcierto aumentó cuando trascendió que el propio cantante había publicado un mensaje en redes sociales asegurando que había perdido todo a causa del fuego. " Ayer a las seis de la tarde escribió que había perdido todo , habló de fuego y nadie entendía nada... porque a los cinco minutos lo borró", explicó Ubfal.

La periodista agregó detalles estremecedores: "Chicos, ¡es una locura esto! Lo que me dicen es que es como si hubiera estallado una bomba dentro de la casa". Entre las hipótesis que circularon, algunos mencionaron un accidente, otros una acción intencional y hasta se habló de "brujería".

El entorno de L-Gante mantiene el silencio sobre lo ocurrido y alimenta las especulaciones

El contexto de L-Gante no ayuda a calmar la situación. El viernes por la noche había actuado en un teatro de General Rodríguez y, ya en la madrugada del sábado, regresó a la vivienda de Canning donde, según Ubfal, "el título es... ¡L-Gante perdió todo!".

Hasta el mediodía del lunes, el artista no se había pronunciado públicamente sobre lo ocurrido. Su entorno mantiene un absoluto silencio, lo que alimenta aún más el misterio: ¿fue un accidente?, ¿una amenaza?, ¿o hay algo más detrás de este incendio?