Charlas con obstetras y números que no cierran: Icardi viaja a Buenos Aires porque cree que Wanda está "embarazada"

Si algo le faltaba a la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, y el nuevo romance entre la empresaria y el cantante L-Gante, era un embarazo. Es que el futbolista tiene fuertes sospechas acerca de que su ex pareja ya llamó a la cigüeña con su nuevo novio, algo que lo perturbó por completo al punto de cambiar su destino de Roma a Buenos Aires para poder comprobar esta información. "Lo tengo recontra confirmado esto. Mauro viene al país porque cree... "soltó el periodista Pepe Ochoa al aire de LAM.

Y añadió: "Él hizo un llamado hace una semana y pico. Lo hizo en dos ocasiones. A Núñez. Tuvo una conversación con una médica obstetra, porque está convencido que Wanda estaría esperando un hijo de L-Gante". A su vez, su colega Yanina Latorre, quien tiene una relación más personal con Nara, comentó que se lo preguntó a ella también. "Me pone: 'mmmmh, no'. Después le digo: 'Dale, Wanda. ¿Si o no? Para que después no digas que inventamos'. Y me manda un audio L-Gante: 'Estamos esperando que se cumplan los tres meses'. Andá a cagar", protestó la panelista, que viene de ser amenazada públicamente por la mediática.

Luego Ochoa amplió los detalles de la perturbación del delantero con esta supuesta novedad. "A Mauro la data que le llega es muy concreta. Pero logré averiguar que su destino no era Argentina, sino que él desde Turquía se iba a ir para Roma e iba a estar un tiempo ahí, y después iba a venir para Argentina. A raíz de toda esta información se toma el primer avión porque se quiere sacar la duda de si es verdad o es mentira", explicó.

Lo cierto es que en los últimos días se despejaron muchas x que había en la historia de amor entre el creador de la cumbia 420 y la empresaria. "Hace tres años que lo conozco. Yo ya sé quién es", le habría dicho ella a Latorre. Es por eso que la panelista se puso a hacer números y a descubrir cuándo comenzó todo de forma privada. En ese sentido, Ochoa detalló que L-Gante viajó dos veces en 2022 y que el 16 de agosto hace una gira de 10 días y estuvo en París, donde habrían intimado por primera vez.

"En el 2022 una amiga mía estaba en Ibiza y escucha una conversación de L-Gante, que recién venía de este show en París. Y contó abiertamente que se había empomado a Wanda. Se lo empezó a contar a todo el mundo, orgulloso del empomamiento", confesó Latorre. "Ella tenía una dicotomía: el padre de sus hijos, la familia y seguir con eso y remarla. Me dijo que lo intentó por todos los medios. Esto le tira, aunque no lo podamos creer", agregó después.

Mauro Icardi y Wanda Icardi, antes de separarse de forma definitiva.

A su vez la periodista relató los problemas que tuvo por haberla defendido cuando estaba en el ojo de la tormenta. "Ella se olvida. Me puteó el sábado y yo le dije: 'Flaca, nunca me dijiste ni gracias con lo de 'La China'. Me inmolé por vos'. Nunca un gracias. Cuando le pedís una data, te clava el visto", expuso. "Cuando ella se casó, la que fue la vocera de este romance de Icardi y ella, defendiéndolos de la icardiada, fui yo. Hice todo el romance. Ella me llamó desesperada, que no tenía tarjeta de crédito, le pagué el inhalador para los pibes. Me acuerdo que no tenía para la farmacia", añadió.

Al mismo tiempo, negaron los rumores que vincularon a Icardi con una cantante de Turquía, país en el cual está jugando y viviendo en este momento. "Es mentira. Está solo. Está con una tristeza", reveló Latorre. Luego recordó que le dijo a Wanda que opinaba que estaba mal lo que había hecho, en relación a dejarlo solo con la lesión de ligamentos cruzados que tuvo esta semana.

"Se lesionó cuando yo ya estaba en Brasil. El primero que se enteró de mi relación con Elián, fue él", le contó Wanda a Yanina. "Le ofrecí a Mauro todo mediante mi familia. El asistente que tiene se lo puse yo. También hablé con él. Estoy al tanto de todo. Viví esta lesión con Maxi (López) porque él la pasó. Y me interné en su momento con Maxi. Por eso sé lo duro que es. Pero lo mío y lo de Elián es de antes. Y Mauro sabía. Porque se lo dije antes de que salga nada. Vos sos libre de opinar lo que quieras, pero sabés qué clase de mujer soy. Te invité a mi casa. Sos desleal", fue el reproche de Nara.