Leche, Nesquik y pedido de perdón a Lali: Alex Caniggia y Melody Luz se reconciliaron y estalló la guerra con Mariana Nannis

La reconciliación entre Alex Caniggia y Melody Luz es un hecho, luego de que ambos lo confesaran ante LAM. Después de las historias paralelas de ambos, su hija Venecia pudo más y los reencontró. Mientras tanto, Mariana Nannis y la madre de la niña se disparan tiros por elevación en redes sociales. "No puedo creer todavía que estoy acá haciendo una nota en LAM", comenzó Axel en el móvil que dieron para el programa de América TV, desde el mismo lugar en donde Melody tuvo una historia con el chef Santiago del Azar. "Estoy contenta. Pero me hago la dura", explicó ella por su rictus serio, y mientras desde el estudio le señalaban su hogar como "la escena del crimen".

El navegador no soporta este contenido.

Una semana antes ella había estado en el programa para contar sus novedades. Luego tuvo una situación difícil con el cocinero y este tuvo un ataque de celos que no le gustó nada a la bailarina. "Ese día la verdad que me sentí muy desilusionada, descolocada, con miedo, porque la verdad que la situación no estuvo buena", relató.

Fue entonces que fue a la casa de su ex pareja, que se encontraba con su hija, para darle un abrazo. "Y bueno, él me dijo: 'Te venís conmigo, no quiero que te quedes sola'. Y bueno, caí en sus manos, en sus garras. Y qué sé yo, me bancó, me hizo un tecito. Esa noche me sentí contenida", confesó la mujer que consideró que el padre de su hija hizo cambios. "Es lo que puedo ver, no sé todavía", soltó.

El navegador no soporta este contenido.

Por el lado de Axel, los cambios de la separación se hicieron evidentes, sin importar el supuesto affaire que lo vinculó a Majo Martino. "Yo sin Melody estuve re mal, entré en depresión mal. Bajé 12 kilos. Yo no paré nunca de luchar por ella. La extrañaba. Aunque ella estaba con otra persona, pero yo sentía que ella es mi mujer y para mí siempre va a ser mi mujer para toda la vida. Yo siento que ese día se tenía que dar tal cual lo que pasó y bueno, mirá, es como que soy su salvador. No sé si la gente cree en los milagros o no, pero fue como que se tenía que dar", aseguró Caniggia.

"A mí también me pasó que que claramente esa noche yo estaba mal y cuando yo estoy mal lo único que necesito es un abrazo de mi hija o verla a ella y esa noche le tocaba estar con él y bueno, también ella empezó 'mamá y papá, juguemos, cocinita', que esto que lo otro, como que la veo contenta y creo que no hay nada más lindo que ver un hijo feliz", señaló por su parte Luz.

Charlotte Caniggia y la provocadora historia contra Melody Luz tras la reconciliación con su hermano

"Si le pedís perdón a Lali te saco de capilla", prometió Melody frente a las cámaras, lo que motivó que Alex se dirija a cámara de forma instantánea. "Lali me tenés que perdonar por todo lo que dije, ¿sí? Me arrepiento por todo lo que dije de Lali. Ahora tomo mate, soy una persona humilde, soy peroncho", bromeó. La cosa no quedó ahí, ya que también le pidió que se disculpe con Yanina Latorre. "Sí, es amiga mía Yanina", reveló. "Me puteaste a mí, a mi marido, a mis hijos", protestó la conductora, memoriosa como siempre. "Bueno, ya está Yanina. Relajá", finalizó el influencer a modo de chiste y con el fin de descontracturar.

Melody Luz respondió a las acusaciones de Charlotte Caniggia con ironía.

La interna con Mariana Nannis

La madre de Alex, Mariana Nannis, demostró que no está nada entusiasmada con la reconciliación de su hijo y Melody. "Andá comprando el Nesquik que el cocinero pone la leche", escribió en una de sus historias, graficada por una jarra y un vaso de leche. La referencia, claramente, es al ex de Luz, quien hasta hace una semana estaba con ella. La bailarina no se quedó atrás y, a través de sus historias de Instagram, también dejó una fuerte respuesta en dos posteos. En el primero se la ve con un traje estilo sadomasoquista de Gatúbela, la villana de Batman. "¡Para Nesquik estoy yo! Que soy bien negrita y villera", escribió.

Melody Luz respondió a las acusaciones de Charlotte Caniggia con ternura y amor.

En el segundo posteo fue más tierna e intentó dejar otro tipo de mensaje, aunque siempre con el fin de atacar a su suegra. "Pero por sobre todo soy una mamá cariñosa, presente y humilde. No soy clasista, acumuladora, mala persona ni mentirosa", sentenció, casi como una pasada de factura enorme a las características de Charlotte.