Charly García y Sting, "In the City": esto se sabe de la colaboración que emociona a todos

La música está a punto de regalar un momento histórico. Este lunes 22 de septiembre, Charly García y Sting sorprendieron al mundo con el adelanto de su nueva canción, In the City, una versión renovada de In the City that Never Sleeps, tema original del álbum Kill Gil del gran maestro del rock argentino. ¡La emoción está en el aire!

El adelanto, compartido en sus redes sociales, da un vistazo de lo que promete ser una obra maestra. En el video, Charly recorre las calles de Buenos Aires en un taxi, mientras Sting camina por Nueva York con su guitarra, para luego también subirse a un taxi.

Charly y Sting en el Movistar Arena en la previa del show del músico británico

La conexión entre ambas ciudades y sus culturas es un verdadero homenaje a la universalidad de la música. Dominic Miller, el guitarrista argentino colaborador habitual de Sting, también aparece en el video, aportando su talento con el instrumento que mejor maneja.

Aunque aún no se confirmó si Charly prestará su voz para alguna línea del tema, lo que sí se sabe es que se encargó de los teclados y otros instrumentos. Por su parte, Sting será quien lleve la voz principal, una combinación que promete ser un placer para los oídos.

💣Bombita. El lanzamiento oficial de In the City será el próximo 9 de octubre en plataformas digitales y también en formato vinilo, algo que seguramente hará felices a los coleccionistas.

La colaboración entre estos dos titanes de la música no es casualidad, todo lo contrario: es el resultado de una amistad que comenzó en 1988, cuando compartieron escenario durante la gira de Amnistía Internacional en Argentina. En aquel entonces, cerraron el espectáculo con Get Up, Stand Up de Bob Marley, un momento que quedó grabado en el inconsciente colectivo de los fans.

Charly García y Sting en los '80

Este año, esa conexión se reavivó cuando ambos músicos se encontraron en el backstage de un show de Sting en el Movistar Arena. La foto que compartieron juntos dio pie a especulaciones que hoy se confirman con este lanzamiento. El 9 de octubre será el momento en que Buenos Aires y Nueva York se encuentren en una melodía, y donde los fans de ambos artistas celebran esta unión musical.