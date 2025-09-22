Tom Holland sufrió un accidente en pleno rodaje de la nueva peli de Spider-Man: tuvo que ser hospitalizado

El set de Spider-Man: Brand New Day se tiñó de tensión el pasado viernes 19 de septiembre. Tom Holland, el hombre araña más querido por las nuevas generaciones, sufrió un accidente durante la filmación de una escena de riesgo y tuvo que ser hospitalizado de urgencia en Glasgow, donde se rueda la esperada cinta de Marvel. Según reveló Deadline, el actor fue atendido por una "conmoción cerebral leve" y, aunque la noticia generó preocupación inmediata entre los fanáticos, desde la producción aclararon que se trató de un golpe menor y que Holland retomará el rodaje en pocos días.

El actor británico tuvo que ser hospitalizado en Glasgow tras golpearse la cabeza

Una fuente cercana a la filmación señaló que el protagonista "se tomará un descanso por precaución". El episodio ocurrió durante una acrobacia. El tabloide británico The Sun incluso aseguró que una doble de riesgo también había sido hospitalizada, pero la versión fue desmentida: Holland fue "la única persona lastimada en el set". El accidente, sin embargo, no impidió que el actor mostrara su resiliencia casi de superhéroe. Al día siguiente, se presentó sonriente junto a su pareja y coprotagonista Zendaya en la gala benéfica de The Brothers Trust en Londres, dando un respiro de alivio a los seguidores que habían encendido las redes con mensajes de apoyo.

De todas formas, la filmación de Spider-Man: Brand New Day quedó en pausa mientras Holland descansa. La película, dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi), promete ser un "nuevo comienzo" en la saga. Así lo adelantó el propio Holland en la cuenta de Instagram oficial: "La película es un nuevo comienzo. Es exactamente eso. Es todo lo que puedo decir. Es todo lo que me han permitido decir. No os preocupéis: no voy a hacerlo hoy". El elenco suma nombres de peso: Sadie Sink (Stranger Things), Liza Colón-Zayas, Florence Pugh como la Viuda Negra, Jon Bernthal como Punisher y Mark Ruffalo como Hulk.

Con estreno previsto para 2026, la producción confía en que el traspié de su protagonista no afectará los tiempos. Por ahora, los fans solo esperan verlo de vuelta en el set, balanceándose entre rascacielos ficticios. Y aunque esta vez no fue un supervillano quien lo puso en peligro, Tom Holland demostró que incluso los héroes necesitan detenerse a respirar.