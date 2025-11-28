Chispazos, recuerdos de pasillo y un Samid opinólogo: el explosivo ida y vuelta entre la China Suárez y Juli Poggio

Lo que empezó como una charla liviana en RUMIS (La Casa) sobre Hija del Fuego: La Venganza de la Bastarda terminó convirtiéndose en uno de esos sismos digitales que sacuden el mundo del espectáculo sin previo aviso. Lizardo Ponce comentaba que estaba "enganchado" con la nueva serie protagonizada por la China Suárez cuando, por lo bajo, se filtró la frase que encendió la mecha: "¿Recién ahora actúa?", preguntó Juli Poggio en tono curioso. "Sí, actúa hace años", le respondió Ponce, intentando ordenar la situación. El clip se subió a las redes y, como era de esperar, X hizo su magia. La China lo vio, lo escuchó y -fiel a su estilo- contestó sin anestesia.

Rápida de reflejos, la ex Casi Ángeles no dudó en recordarle a la ex Gran Hermano su pasado. "Jajaja qué raro que no sepas que actúo, Juli", escribió con ironía. Y luego lanzó: "Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje". De yapa, le regaló a Lizardo un mimo digital: "Gracias Lizardo Ponce, me alegra que te guste la serie".

Las reacciones de los compañeros de Poggio no tardaron en llegar. La Tía Sebi, especialista en encender -o apagar- incendios según el día, salió al cruce: "Además de mala gente parece que tenés delirio paranoide y ves ataques y enemigos donde no los hay. Está más claro que el agua que Juli NO preguntó si vos sos actriz, sino si eras vos la que actuaba en la serie. Pero bueno... enemistarte con mujeres es tu deporte favorito".

La respuesta de Lizardo Ponce a La China

Lizardo, interpelado sin querer, también recogió el guante y ensayó una suerte de mediación: "Ay China! Con la cantidad de cosas que se dicen, ¿te ofendés por un comentario así? Juli simplemente preguntó si actuabas en la serie. Yo interpreté mal y aclaré que actuás desde siempre. Fue solo eso: hablar de la serie, tu trabajo y no de tus quilombos mediáticos". Y cuando parecía que la novela necesitaba un nuevo personaje para subir la apuesta, entró Alberto Samid.

Todos contra La China Suárez

Sí, él. El empresario de la carne y justiciero al parecer en sus ratos libres en X decidió aportar su lectura: "María Eugenia: hasta yo entendí que la chica preguntó si actuás en esta serie. No hacía falta rebajar así a una mujer. Igual no es la primera vez que lo hacés. Pero debería ser la última", sentenció.