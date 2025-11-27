Confirman cómo está la salud de Lowrdez Fernández después de la operación

27 Noviembre de 2025 15:01
Luego de semanas complicadas por la situación con su ex pareja y los desacuerdos con las Bandana, Lowrdez Fernández se sometió el pasado miércoles a una operación programada, una histerectomía completa, tras años de convivir con miomas benignos.
Según comunicó su entorno, la intervención —realizada en el Sanatorio Finochietto— salió según lo esperado, y la artista se encuentra en postoperatorio, acompañada, "estable".
La decisión de operarse la había anticipado días atrás en redes sociales: explicó que los síntomas, "cólicos increíbles", la obligaron a suspender compromisos laborales, entre ellos su participación en un programa de televisión.
En un video previo a la intervención, Lowrdez se mostró sincera y agradecida: habló de su "límite" físico, detalló el procedimiento que consiste en extracción de útero y ovarios y pidió comprensión para tomar esta pausa.
El entorno de la cantante destacó además que, pese al difícil contexto emocional que atraviesa, Fernández mantuvo una actitud positiva durante todo el proceso y se enfocó en priorizar su salud. Sus allegados contaron que la decisión fue largamente evaluada y que la artista eligió este momento para "recuperar calidad de vida" después de meses de dolor.
Tras la operación, la familia de Lowrdez Fernández usó sus redes sociales para publicar un mensaje expresando gratitud: "Lowrdez está cursando el postoperatorio en buena evolución, se realizó la cirugía que estaba planificada", informaron en las redes de la artista. Y cerraron: "Gracias por todo el amor y los mensajes de apoyo".