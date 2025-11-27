Big Bang! News
Más
Show
Fuerzas

Confirman cómo está la salud de Lowrdez Fernández después de la operación

Se recupera acompañada por su familia.

27 Noviembre de 2025 15:01
Lowrdez Fernández
Lowrdez Fernández

Luego de semanas complicadas por la situación con su ex pareja y los desacuerdos con las Bandana, Lowrdez Fernández se sometió el pasado miércoles a una operación programada, una histerectomía completa, tras años de convivir con miomas benignos.

Según comunicó su entorno, la intervención —realizada en el Sanatorio Finochietto— salió según lo esperado, y la artista se encuentra en postoperatorio, acompañada, "estable".

Lowrdez Fernández salió de cirugía y se encuentra estable
Lowrdez Fernández salió de cirugía y se encuentra estable

La decisión de operarse la había anticipado días atrás en redes sociales: explicó que los síntomas, "cólicos increíbles", la obligaron a suspender compromisos laborales, entre ellos su participación en un programa de televisión.

En un video previo a la intervención, Lowrdez se mostró sincera y agradecida: habló de su "límite" físico, detalló el procedimiento que consiste en extracción de útero y ovarios y pidió comprensión para tomar esta pausa.

Icardi festejó la caída del ex abogado de Wanda Nara y amenazó: "Uno por uno"
Lee también

La venganza se sirve fría Icardi festejó la caída del ex abogado de Wanda Nara y amenazó: "Uno por uno"

La familia de Lowrdez Fernández sacó un comunicado tras la operación
La familia de Lowrdez Fernández sacó un comunicado tras la operación

El entorno de la cantante destacó además que, pese al difícil contexto emocional que atraviesa, Fernández mantuvo una actitud positiva durante todo el proceso y se enfocó en priorizar su salud. Sus allegados contaron que la decisión fue largamente evaluada y que la artista eligió este momento para "recuperar calidad de vida" después de meses de dolor.

Tras la operación, la familia de Lowrdez Fernández usó sus redes sociales para publicar un mensaje expresando gratitud: "Lowrdez está cursando el postoperatorio en buena evolución, se realizó la cirugía que estaba planificada", informaron en las redes de la artista. Y cerraron: "Gracias por todo el amor y los mensajes de apoyo".

Gritos, maltratos, abandonos de ensayos y una internación urgente: la verdadera guerra dentro de Bandana
Lee también

Estalló Gritos, maltratos, abandonos de ensayos y una internación urgente: la verdadera guerra dentro de Bandana

Bandana Lowrdez Fernández Operación

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10