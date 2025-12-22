Christian Petersen y la verdad detrás de su expedición al volcán Lanín: "Se solicitó intervención de Gendarmería"

El reconocido chef Christian Petersen, figura destacada de la gastronomía argentina, enfrenta un crítico cuadro de salud tras ser internado de urgencia el pasado 12 de diciembre. Sin embargo, en las últimas horas, un comunicado emitido por la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) reveló detalles inquietantes sobre su comportamiento durante la expedición al volcán Lanín, en Neuquén.

Petersen, quien actualmente permanece en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo en San Martín de los Andes con un cuadro de falla multiorgánica , había iniciado su ascenso al volcán acompañado por guías profesionales. Según el comunicado oficial emitido por la AAGM el domingo por la noche, el chef presentó actitudes que complicaron el desarrollo de la actividad y generaron tensiones con el equipo.

Christian Petersen

"Christian Petersen participaba de una actividad de ascenso al volcán. Durante el chequeo previo de equipo manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual , siempre con un guía cercano y bajo supervisión", explicaron los guías en el comunicado. Inicialmente, todo parecía desarrollarse con normalidad; sin embargo, alrededor de la medianoche, su comportamiento cambió drásticamente.

"Alrededor de las 04:00 hs se inició el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación. Aproximadamente dos horas después, Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería" , detallaron los guías. Este episodio generó un conflicto que obligó a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad del grupo. Según los profesionales, Petersen completó el descenso "en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV"."

Estas declaraciones han puesto en duda las versiones iniciales que vinculaban su descompensación directamente con la actividad en el volcán. A pesar del hermetismo del entorno cercano del chef, el comunicado de la AAGM descarta que su crítico estado de salud se haya originado durante la expedición. Pero por ahora, la incertidumbre persiste sobre qué ocurrió posteriormente.

En las primeras horas del lunes, trascendió que Cristian Petersen habría mostrado una leve mejoría ante su delicado cuadro clínico. Sin embargo, su estado sigue siendo reservado y requiere atención médica especializada continua.