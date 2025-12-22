El gesto de Evangelina Anderson que alimentó rumores de reconciliación con Demichelis

Las miradas volvieron a centrarse en Evangelina Anderson que continúa siendo una figura de interés en el mundo del espectáculo, no solo por su participación en MasterChef, sino también por su situación sentimental tras la separación de Martín Demichelis.

En las últimas horas, la modelo llamó la atención de sus seguidores por un inesperado movimiento en su cuenta de Instagram: dejó de seguir al creador de contenido Ian Lucas, con quien se la había vinculado sentimentalmente luego de su ruptura con el exfutbolista. Este gesto, aunque aparentemente pequeño, desató especulaciones y análisis entre quienes siguen de cerca su vida personal.

Evangelina Anderson dejó de seguir a Ian Lucas en Instagram

A diferencia de Anderson, Lucas todavía mantiene a su compañera de Masterchef entre sus seguidores, lo que intensificó las interpretaciones sobre una posible distancia o cambio en la dinámica entre ambos. La relación entre Evangelina y el streamer había captado la curiosidad del público tras varios intercambios sugestivos durante y después de su paso por el reality.

El gesto tomó mayor relevancia porque coincidió con un día especial para su familia: el cumpleaños de Martín Demichelis, padre de sus tres hijos. En este contexto, Lola Demichelis, una de sus hijas, compartió en Instagram una foto familiar donde aparecen todos juntos, incluidos Evangelina y sus hermanos, acompañada de la canción Ojitos Rojos, un tema que muchos interpretaron como cargado de emoción.

La foto de Evangelina Anderson y Martín Demichelis que alimentó rumores de reconciliación

Lejos de pasar desapercibida, la imagen se viralizó entre los fanáticos, quienes vieron en ella una muestra de unidad familiar incluso después de la separación. Los comentarios de los usuarios se llenaron de deseos de una posible reconciliación entre Anderson y Demichelis, reforzando la idea de que, más allá de los movimientos en las redes, la relación entre los protagonistas sigue siendo un tema de interés y especulación pública.

Por su parte, Evangelina Anderson compartió la publicación en sus historias de Instagram pero no añadió declaraciones de amor hacia quien sería su ex. A las pocas horas, parece haberse arrepentido y la elimino. Además, también se habría arrepentido de dar unfollow a Ian Lucas, por lo que lo volvió a seguir.