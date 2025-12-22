Duki frena la máquina: anunció que arranca un descanso indefinido tras una década de éxitos

Después de una década marcada por el ascenso meteórico de la música urbana argentina, Duki sorprendió a sus seguidores al anunciar que se tomará un descanso de la música por tiempo indefinido. La noticia cayó como un baldazo de agua fría en la escena del rap y el trap, donde su nombre se volvió sinónimo de masividad, constancia y conexión con el público.

Mauro Lombardo, su nombre real, comenzó su camino desde el freestyle, improvisando rimas en las históricas batallas de El Quinto Escalón, el semillero que marcó a fuego a toda una generación. De ese under porteño saltó en 2017 a la música grabada y al reconocimiento internacional, con temas que rápidamente se volvieron himnos como She don't give a FO y Hello Cotto.

El anuncio llegó a través de su cuenta de Instagram, donde eligió un mensaje íntimo y agradecido para comunicar su decisión. "Gracias por otro año hermoso juntos, gracias por seguirme eligiendo, y gracias por estos casi 10 años haciendo música, y 9 tocando en vivo por y para ustedes", escribió el artista, destacando el rol central que tuvo su público en todo su recorrido.

Acompañado por un video cargado de recuerdos arriba del escenario, Duki profundizó ese vínculo emocional con sus fans: "Otro año para el cofre de los recuerdos, espero que hayan disfrutado de cada show tanto como yo. Ojalá terminen su año en familia, con sus seres queridos y que cierren el año de la mejor manera, para los que tuvieron un año difícil, el que viene seguramente va a ser mucho mejor, se los prometo".

Duki en River

Finalmente, el referente del trap argentino confirmó su drástica decisión, aunque sin cerrar definitivamente la historia. "Ahora sí llegó el momento de descansar. Los amo con el alma, mis diablas y diablos, hasta la próxima...", escribió, dejando abierta la posibilidad de un regreso. Mientras la noticia se replica en redes y genera debate entre fanáticos y colegas, el anuncio marca un punto de inflexión para uno de los artistas que redefinió la música urbana local. El futuro es incierto, pero si algo quedó claro en estos diez años, es que cuando Duki decida volver, habrá toda una generación esperándolo.