Big Bang! News
Más
Show
Bombazo

Conan O'Brien y el chiste sobre pedófilos, Jeffrey Epstein y el príncipe Andrés que incendió los Oscar 2026

No dejó dudas sobre lo que quiso decir.

16 Marzo de 2026 12:27
Conan O'Brien
Conan O'Brien

La noche más glamorosa del cine dejó estatuillas doradas y lagrimones de emoción pero también un momento que quedará en los anales de la historia de los Oscar. Y no tiene que ver con discursos emotivos ni de vestidos que desafían las leyes de la gravedad, sino del incendiario comentario de Conan O'Brien, rey de la ceremonia, que dejó al público entre risas nerviosas y bocas abiertas.  

El comediante británico, conocido por su humor ácido y su habilidad para caminar sobre la cuerda floja de lo políticamente correcto, lanzó un dardo envenenado que apuntó directamente al corazón de dos escándalos internacionales: el caso Jeffrey Epstein y la participación del príncipe Andrés. Sí, así como lo leen.  

Conan O'Brien
Conan O'Brien

"Es la primera vez desde 2012 que no hay actores británicos nominados a mejor actor o actriz", comenzó diciendo O'Brien con tono inocente. Pero luego remató con un golpe que dejó a todos atónitos: "Un portavoz británico dijo: 'Sí, bueno, al menos arrestamos a nuestros pedófilos'".  

El silencio inicial fue rápidamente reemplazado por una mezcla de risas incómodas y aplausos tímidos. Las redes sociales, como era de esperarse, se encendieron. En X, las opiniones se dividieron entre quienes aplaudieron la picantez del presentador y quienes recordaron sin parar la participación del miembro de la realeza inglesa en el caso más terrible de pedofilia de la historia.  

Se supo qué condiciones le puso la Justicia a Mauro Icardi para ver a sus hijas
Lee también

Cuenta regresiva Se supo qué condiciones le puso la Justicia a Mauro Icardi para ver a sus hijas

No es ningún secreto que el caso Epstein sigue abierto  en Estados Unidos, con investigaciones que todavía no concluyen y que hasta podrían implicar al empresario y ahora presidente Donald Trump. En contraste, Reino Unido no dudó en actuar contra el príncipe Andrés, cuya relación con Epstein y sus acusaciones lo llevaron a enfrentar la justicia.  

En una velada donde Una batalla tras otra Los pecadores brillaron con luz propia al llevarse los principales premios de la academia en los Oscar 2026, fue un chiste ácido de Conan O'Brien lo que terminó robándose el show. 

Michael B. Jordan hizo historia en los Oscar, celebró con hamburguesas y la gala dejó guiños, discursos y momentos virales
Lee también

El festejo más inesperado Michael B. Jordan hizo historia en los Oscar, celebró con hamburguesas y la gala dejó guiños, discursos y momentos virales

Conan O'Brien Jeffrey Epstein Oscar 2026 Príncipe Andrés

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10