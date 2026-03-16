Conan O'Brien y el chiste sobre pedófilos, Jeffrey Epstein y el príncipe Andrés que incendió los Oscar 2026

La noche más glamorosa del cine dejó estatuillas doradas y lagrimones de emoción pero también un momento que quedará en los anales de la historia de los Oscar. Y no tiene que ver con discursos emotivos ni de vestidos que desafían las leyes de la gravedad, sino del incendiario comentario de Conan O'Brien, rey de la ceremonia, que dejó al público entre risas nerviosas y bocas abiertas.

El comediante británico, conocido por su humor ácido y su habilidad para caminar sobre la cuerda floja de lo políticamente correcto, lanzó un dardo envenenado que apuntó directamente al corazón de dos escándalos internacionales: el caso Jeffrey Epstein y la participación del príncipe Andrés. Sí, así como lo leen.

Conan O'Brien

"Es la primera vez desde 2012 que no hay actores británicos nominados a mejor actor o actriz", comenzó diciendo O'Brien con tono inocente. Pero luego remató con un golpe que dejó a todos atónitos: "Un portavoz británico dijo: 'Sí, bueno, al menos arrestamos a nuestros pedófilos'".

El silencio inicial fue rápidamente reemplazado por una mezcla de risas incómodas y aplausos tímidos. Las redes sociales, como era de esperarse, se encendieron. En X, las opiniones se dividieron entre quienes aplaudieron la picantez del presentador y quienes recordaron sin parar la participación del miembro de la realeza inglesa en el caso más terrible de pedofilia de la historia.

No es ningún secreto que el caso Epstein sigue abierto en Estados Unidos, con investigaciones que todavía no concluyen y que hasta podrían implicar al empresario y ahora presidente Donald Trump. En contraste, Reino Unido no dudó en actuar contra el príncipe Andrés, cuya relación con Epstein y sus acusaciones lo llevaron a enfrentar la justicia.

En una velada donde Una batalla tras otra y Los pecadores brillaron con luz propia al llevarse los principales premios de la academia en los Oscar 2026, fue un chiste ácido de Conan O'Brien lo que terminó robándose el show.