Adorni se atrinchera ante las denuncias por su patrimonio y acusa una "carnicería mediática": "La causa no tiene gollete"

En medio de una creciente investigación judicial sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir propiedades y realizar viajes al exterior, el jefe de Gabinete Manuel Adorni salió este viernes a defenderse con una mezcla de negaciones, acusaciones mediáticas y fuertes críticas a quienes impulsan las denuncias en su contra. "La causa no tiene gollete y no va a prosperar de culpabilidad. Es una causa que no tiene ningún sustento", aseguró el funcionario durante una entrevista radial en El Observador, donde buscó minimizar las sospechas que lo rodean. Sin embargo, mientras insiste en que "todo está justificado", evitó nuevamente dar precisiones concretas sobre operaciones inmobiliarias, préstamos y movimientos patrimoniales que ya forman parte de expedientes judiciales y presentaciones ante organismos de control.

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El funcionario está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito tras la compra de propiedades junto a su esposa, Bettina Angeletti, y por viajes al exterior cuyos costos generaron fuertes cuestionamientos públicos. Aun así, el jefe de Gabinete insistió en presentarse como víctima de una operación política y mediática. "Fueron 45 días de sistemáticas mentiras", lanzó. Y agregó: "Muchos se han comido la curva, han mentido muchos, no les interesa la verdad y lo vamos a ver en la Justicia".

En el centro de las denuncias aparecen propiedades en el country Indio Cuá y en el barrio porteño de Caballito, además de préstamos privados en dólares y viajes a destinos exclusivos como Aruba y Punta del Este. Pero lejos de aclarar el origen de los fondos, Adorni optó por desacreditar parte de las versiones difundidas. "Dijeron que fui a Disney. No conozco, no fui nunca. Dijeron que en 2024 estuve en Río, y hace 15 años no voy a Río", expresó.

Y advirtió: "Dijeron que me fui a Aruba en primera clase y no chequearon que en ese vuelo no había primera clase". La defensa pública del funcionario se apoyó especialmente en cuestionar datos secundarios de las denuncias, mientras quedaron sin responder puntos centrales vinculados a la evolución de su patrimonio. Por ejemplo, durante la entrevista no hubo explicaciones detalladas sobre la casa adquirida en 2024 en el country Indio Cuá, propiedad que había sido omitida en una declaración jurada anterior y luego incorporada ante la Oficina Anticorrupción un año más tarde.

Tampoco se profundizó sobre el departamento de la calle Miró, en Caballito, comprado mediante un financiamiento otorgado por dos jubiladas y garantizado con hipoteca. Ni sobre el inmueble anterior en Asamblea al 1100, operación en la que también aparecieron préstamos privados por US$100.000. En cambio, Adorni volvió a refugiarse en el argumento judicial: "Las explicaciones hay que darlas en la Justicia. Yo no tengo que andar justificando cosas que no están mal".

El jefe de Gabinete sumó un departamento en Caballito

Mientras tanto, el funcionario también rechazó otra denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano sobre una presunta sociedad offshore con Marcelo Grandio, empresario y amigo personal con quien viajó a Punta del Este en avión privado durante el último Carnaval. "No tengo ninguna sociedad en el exterior, no tengo ninguna sociedad con Grandío, pero no tengo ninguna sociedad con ningún otro tampoco. Eso es falso absolutamente", afirmó.

Sin embargo, evitó referirse a otro dato sensible: los contratos que Grandio mantiene con la TV Pública, un área que depende directamente del Gobierno nacional y sobre la cual el propio Adorni tiene influencia política. En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gabinete defendió sus vacaciones familiares y relativizó los cuestionamientos por los gastos realizados. "Son viajes de índole personal y familiar para que mis hijos tengan unas vacaciones conmigo. No me voy a arrepentir de brindarles a mis hijos y a mi familia unos días de vacaciones. ¿Estamos todos locos, de qué estamos hablando?", expresó.

Según trascendió, el viaje a Aruba habría costado más de US$14.000 entre pasajes y alojamiento, pagos que, según las denuncias, se realizaron en efectivo. Adorni, no obstante, reiteró: "Tengo todo justificado. No hay nada que no esté justificado". En paralelo, el funcionario dejó claro que no piensa apartarse del cargo pese al avance de las denuncias. "Jamás", respondió cuando le preguntaron si evaluó renunciar. "Jamás voy a ceder ante las presiones, ni el Presidente, ni Karina Milei, ni ninguno de los ministros".

La casa no declarada de Manuel Adorni

También reveló que el Gobierno denunciará al diputado Rodolfo Tailhade por presunto espionaje. "Tenía detalles de movimientos míos y de mi familia de una procedencia que hay que explicar", sostuvo. Las declaraciones llegaron apenas días después de su exposición en la Cámara de Diputados, donde presentó el informe de gestión del Gobierno libertario pero evitó profundizar sobre su situación patrimonial. "Hemos repasado los hitos más importantes. Hay una confusión que está buena aclarar. Cuando uno va al Congreso, no va como persona investigada, va como jefe de Gabinete a brindar su informe de gestión. No es un tribunal", justificó.