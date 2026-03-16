Se supo qué condiciones le puso la Justicia a Mauro Icardi para ver a sus hijas

Mientras Wanda Nara disfruta de unas vacaciones en Maldivas junto a Martín Migueles, y Mauro Icardi con la China Suárez se dividieron entre Milán y Turquía, Francesca e Isabella también estuvieron de viaje sin sus papás, aunque en un destino mucho más cercano: llegaron a Rosario para ser parte del casamiento de su tío, Guido Icardi.

El hermano del delantero selló su historia de amor con Micaela Ravasio el sábado por la noche, en una celebración íntima junto a sus seres queridos. El evento se llevó adelante en un salón ubicado a orillas del río Paraná, un escenario natural que aportó un marco romántico para una jornada cargada de emoción. Allí se reunieron familiares y amigos de la pareja para celebrar uno de los momentos más importantes de su historia.

Francesca e Isabella Icardi en el casamiento de su tío

Las hijas de Wanda e Icardi llegaron acompañadas por su abuela, Nora Colosimo, madre de la empresaria, quien mantiene un vínculo cercano con el entorno familiar del futbolista. Durante el fin de semana, las nenas no solo pudieron ser parte de la boda, sino que además compartieron tiempo con su abuelo, Juan, y con otros familiares, incluyendo a su bisabuela, que también estuvo presente en la celebración.

En este punto, se cuestionó a Nora por mostrar las condiciones en que vive la familia de Icardi: paredes con humedad y el techo que se viene abajo . Por otro lado, hay quienes juzgaron al deportista por no ayudar a su familia mientras vive una vida de ensueño junto a la China.

Francesca e Isabella Icardi pasaron un fin de semana familiar en Rosario

La presencia de las nenas en el evento fue interpretada por muchos como un gesto dentro de la tensa dinámica que mantienen la Bad Bitch y Mauro, en medio del conflicto mediático y judicial que atraviesan.

Mientras tanto, el futbolista continúa instalado en Turquía y se espera que viaje próximamente a la Argentina. Según trascendió en las últimas horas, el regreso al país estaría previsto para el 19 de este mes, con el objetivo de reencontrarse con sus hijas.

Mauro Icardi vuelve al país para ver a sus hijas

Sobre esto, Elba Marcovecchio aclaró: "No tenemos todavía definido cómo será el encuentro, dónde se realizará ni tampoco cómo organizarán sus días, pero entendemos que todo se debería dar en absoluta armonía. No habría razón para que suceda de otra forma", dijo la abogada del futbolista.

Según trascendió, la Justicia impuso ciertas normas a Mauro: sus hijas deberán asistir al colegio durante el tiempo que estén con él, de lo contrario recibirá una multa. Además, deberá pagar la deuda que mantiene por la cuota alimentaria , la cual no abonaría porque, de hacerlo, reconocería que el centro de vida de las menores se encuentra en Buenos Aires, mientras él busca la restitución.

Elba Marcovecchio

Cabe recordar que, en las ocasiones anteriores en las que Mauro Icardi estuvo con Francesca e Isabella, las nenas no asistieron al colegio, bajo la excusa de que pasan poco tiempo juntos y querían aprovecharlo. Además, se autorizó la presencia de la China Suárez durante esos encuentros.