Explosivo descargo de Delfina Wagner contra Alfa, el ex Gran Hermano: "¡Soltá, viejo cornudo!"

Delfina Wagner rompió el silencio y lo hizo a lo grande: con nombres, insultos y confesiones íntimas que hicieron temblar las redes. En un feroz descargo publicado en su cuenta de X (ex Twitter), la influencer de apenas 20 años disparó con munición gruesa contra su ex pareja, Walter "Alfa" Santiago, el polémico ex participante de Gran Hermano, con quien mantuvo un fogoso -y ahora evidentemente tormentoso- romance en 2023. "@alfa_walter_gh te pensás que porque salís en la tele y porque fuimos pareja podés hostigarme de la nada y bardear a mi familia", escribió Wagner en su cuenta personal de la red social de Elon Musk.

A partir de ahí, la joven dio inicio a una ráfaga de declaraciones que mezclaron el drama personal con una especie de reality digital al rojo vivo. Pero lo más explosivo estaba por llegar. "No eras tan guapo en la cama cuando ni se te paraba la pija y después te quejás de que te gorrié", soltó, sin anestesia. Y agregó con ironía: "Te cambié por un morocho cumbiero que sí se le para. ¡Soltá, viejo cornudo, y dejame ser feliz que a vos no te debo nada!"

El mensaje continuó con referencias al supuesto nivel económico de Alfa, desmintiendo a quienes creían que ella estaba con él por interés. "Vivís en un dos ambientes prestado y te hacés el millonario para que tus amiguitos chetos te inviten a la mesa. Hasta tu familia te hace a un lado por forro y por gagá", disparó sin filtro. Entre los dardos, hubo espacio para aclarar lo que muchos habían sospechado: una infidelidad admitida y justificada como venganza.

Según Wagner, Alfa también le fue infiel en varias oportunidades, e incluso una de las amantes se lo habría confesado a ella misma. "Y si digo que lo hice corneta es porque el tipo se cansó de gorrearme con cada puta que quiso, acá les dejé el nombre de una de ellas que no me va a dejar mentir, ella misma vino a contármelo y él me lo reconoció. A esta mina le decía que estaba conmigo por un acuerdo mediático y a mí, que ella era su manager", se excusó.

Y aclaró: "Mirá si no te voy a gorrear después de eso". Y como si eso fuera poco, cerró con un detalle que terminó de dinamitar la imagen de "galán maduro" que Alfa intentaba sostener: "La gente piensa que tiene guita porque maneja un Mercedes, pero me pedía que me lleve el jabón y por poco me pedía para las expensas". El romance entre Alfa y Delfina comenzó a principios del 2023, apenas él salió de la casa de Gran Hermano. La relación acaparó flashes por la enorme diferencia de edad —él, 61; ella, apenas mayor de edad— y por los constantes cruces mediáticos con otras figuras del espectáculo.