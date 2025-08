Contradicciones, cruces con LAM y "empoderamiento femenino": las explicaciones de Natasha Rey para exponer a Icardi

La vedette uruguaya Natasha Rey, famosa en la actualidad por haber expuesto un video de una eyaculación de Mauro Icardi, reconoció que aprovechó "la oportunidad" para instalarse porque "estaba fuera de foco", aunque antes había asegurado que la filtración del video había tenido una intención de colaborar con "que las mujeres se empoderen". Sus cruces con el panel de LAM revelaron que todavía se guarda información.

"Desde 2001 que venías hablando con él, ¿por qué de un día para el otro decidiste quemarlo?", le preguntaron desde el panel del programa nocturno de América TV. "No me enojé. Aproveché la oportunidad. Estaba fuera de foco y la tomé", reconoció Rey. "Y acá estoy, defendiendo mi postura. Tengos los mensajes, tengo los chats, tengo la carpeta, tengo todo. Listo", añadió.

Lo cierto es que minutos antes había dicho todo lo contrario en un cruce con Pepe Ochoa, el que más se le plantó a la vedette. Luego de afirmar que todos ellos estaban obsesionados con Wanda Nara "más que 'La China'", el panelista le preguntó por qué decía eso. "Estás obsesionada vos con generar prensa, te hacés la víctima, después no, no se te puede preguntar, tampoco es que sos Susana Giménez o sos una estrella. No nos faltes el respeto a nosotros. Tratamos de ser objetivos con una historia que vos sacaste adelante", protestó.

En respuesta Natasha aseguró que en su país es figura. "Decís que me quiero colgar. Yo estaba fuera de foco", indicó. "Pero te estás colgando. Pegaste 20 portales por Mauro Icardi y no se te puede preguntar nada", la cruzó Ochoa. "Mis redes sociales hablan de eso: del empoderamiento femenino, y de que las mujeres se empoderen. Sí, lo expuse", señaló la modelo.

Natasha Rey expuso una supuesta infidelidad de Icardi pero el futbolista tuvo defensor

"¿Sabés qué pasa, Natasha? Cuando hablé por primera vez con vos me mandaste de una el video de Icardi en pito. Vos evidentemente querés que esto se sepa. No tiene nada que ver con el empoderamiento. Es un horror lo que estás haciendo", rechazó Ochoa. "Vos me querías hacer enojar. Tenés que tener pruebas para hablar de mí", fue la tímida respuesta de Rey.

La vedette señaló que esto que hizo Icardi también "lo hace con otras modelos de Uruguay". "Hablás con cualquier jugador de fútbol y te hablan todos. Están al pedo en la concentración", expuso. En relación a cuándo arrancó todo, explicó que él le reaccionó a las historias y que luego tuvieron "intercambios hot". "No te voy a decir que no. De palabras, cositas", reveló.

Natasha Rey trató de zorra a la China Suárez y tuvo respuesta

Mientras más esquivaba la verdad, más la perseguía Ochoa: "Si vos le hubieses comentado a Mauro Icardi nadie sabría quién sos, porque no sos una figura que trasciende en Uruguay, no sos famosa, no tenés un talento aparente con el cual la gente te va a reconocer. No te estoy ninguneando. Digo lo que es". "Es lo que vos opinás. Es lo que vos creés que conocés de mí. Como yo no conozco nada de tí", sostuvo Rey en respuesta.

Ángel de Brito, quien intentó moderar el griterio de su panel durante toda la entrevista, le preguntó si Nara le había escrito. "No, no la conozco", informó la vedette. "Porque en algún momento circuló que la gente cercana a Wanda te había mandado el video", insistió el conductor. "No, ni idea", cerró Natasha.