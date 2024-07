Coty Romero juega con doble filo: así le mojó la oreja a "La Tora"

Un romance que complica la vida de muchas personas: Coty Romero y Nacho Castañares apostaron a una relación amorosa, dejando de lado los prejuicios y las traiciones.

Un mes atrás, salió a la luz que los ex hermanitos se estaban conociendo más allá de una amistad. Los protagonistas no tardaron en sacar a la luz sus sentimientos y lo confirmaron. A quien no le gustó mucho esto fue a Lucila Villar, más conocida como "La Tora", ex del influencer y amiga de la correntina.

Coty Romero y Nacho Castañares más enamorados que nunca

Se terminó la buena onda que algún día pudo existir entre las jóvenes: "Con Coty yo no tengo relación. Es imposible tener un vínculo con alguien que dos semanas antes a ese video me dijo públicamente que conmigo tenía la mejor, que me quería, que era la amiga y después se haga la viva, pero bueno, eso es mambo de cada uno", dijo Villar en un móvil con LAM, tras filtrarse un video de la nueva pareja a los besos.

Semanas atrás, Nacho viajó hasta el pueblo de la mediática, quien pasaba unos días con su familia. No solo la sorprendió con su visita, sino que además aprovechó la oportunidad para oficializar su romance: "¿Queres ser mi novia?", escribió sobre cartulinas. La joven contestó que sí y lo presumió en sus redes sociales. Por su parte, Castañares también contó su experiencia pero lo hizo con su ex al lado, en el streaming de Telefe Fuera de joda.

En una nueva oportunidad, Coty Romero y otra de las ex hermanitas, Virginia Demo, estuvieron en "Fer al Dente", donde se animaron al juego "Yo nunca", cosiste en que las invitadas exploten globos, según las cosas que hicieron en su pasado. Si "La Tora" ya venía enojada, la contundente reacción de la oriunda de Caá Catí le pondrá los pelos de punta.

El conductor anunció: "Yo nunca estuve con el ex de una amiga". Entre risas, Romero explotó más de un globo, lo cual provocó que el estudio estallara en risas. ¿Una nueva mojada de oreja a la ex de su novio?