Cris Morena habló sobre la muerte de Mila y recordó la muerte de su propia hija: "Me pasa como con Romina"

El 28 de julio, la familia de Cris Morena sufrió una dolorosa pérdida cuando se confirmó la muerte de Mila Yankelevich, su nieta de 8 años que perdió la vida en un accidente mientras navegaba en Miami. En ese contexto, y varios meses después, la creadora rompió el silencio.

Este miércoles, la productora llegó a Sería Increíble, el programa de Olga, y se sinceró sobre la partida de la niña: "Es un recorrido complicadísimo porque me importa mucho mi hijo Tomás, Sofía y mi nieto Inti. Ellos viven afuera, en Miami. Me importa el cuidado de ellos, que estén juntos, que se apoyen", comenzó su reflexión.

Cris Morena habló, por primera vez, de la muerte de su nieta Mila

Cris se mostró entera al hablar de la reciente pérdida y compartió cómo transita el duelo: "Mila está en nuestra vida. Hablo de la presencia y la ausencia: está presente permanentemente con nosotros. A veces es doloroso, a veces es una sonrisa...", dijo.

Por otra parte, la entrevistada confesó que comprende el dolor de su hijo porque ella ya vivió una situación similar: " Me pasa como con Romina : se me aparecía de una manera extraña y sentía que eso que aparecía era ella. Lo mismo les pasa a Tomás, a Sofi y a Inti: los tres con Mila. Y están muy juntos. A mí me importa muchísimo el dolor de ellos".

Cris Morena confesó cómo acompaña a su hijo Tomás Yankelevich tras la pérdida de Mila

Sobre cómo este golpe emocional coincidió con un período de gran éxito profesional, explicó: "Esto me agarró en un momento de inmensa felicidad, pero no una felicidad 'berreta' del tipo: 'Ay, estoy contenta porque hice un Movistar'. No. Un momento mío personal y de todo mi equipo de mucha grandeza, mucha integridad, mucha alegría. Estábamos en un momento plenísimo. Eso ayudó un montón. Es una mezcla tremenda de dolor e inmensa felicidad ".

En una reflexión más profunda, Cris Morena habló sobre la vida, la muerte y la espiritualidad que la acompaña: "El no entender es lo que más te vuelve loco. Querés entender de qué va la vida, de qué va la muerte. No creo en un final. Siento que somos el principio de algo gigantesco que no sabemos. Y que en nuestras noches y sueños estamos en otros planos también".

También admitió que su trabajo se convirtió en un sostén fundamental durante estos meses: "Mi trabajo me salva porque lo amo. Nunca trabajé en algo que no me gustara ... Es un legado, no un negocio. Funciona porque está planteado así. Y conocer nuevos artistas es maravilloso".

Mientras tanto, la Justicia de Estados Unidos sigue adelante con la investigación sobre lo ocurrido en el accidente que terminó con la vida de Mila Yankelevich y que involucró a otras personas que se encontraban a bordo de la embarcación. A principios de octubre surgieron nuevos detalles del hecho gracias a la declaración de dos testigos, quienes destacaron que la barcaza navegaba a toda velocidad y que el velero era casi imposible de ver desde esa embarcación, sobre todo debido al ritmo en el que avanzaba. Otro hombre que presenció la escena aseguró que el capitán había intentado frenar la barcaza, pero que ya era demasiado tarde.