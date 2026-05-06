Crecen las sospechas sobre Adorni: peritan el celular del contratista y la causa por enriquecimiento ilícito suma nuevos testimonios

La situación judicial de Manuel Adorni continúa complicándose. A pesar de que el funcionario negó haber cometido delitos durante su exposición del pasado 29 de abril en el Congreso de la Nación, la causa por presunto enriquecimiento ilícito sigue avanzando y suma ahora nuevas medidas de prueba, testimonios sensibles y peritajes que podrían convertirse en elementos centrales de la investigación.

Manuel Adorni

En el centro del expediente aparece la adquisición y remodelación de la propiedad que el jefe de Gabinete posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Allí, el contratista Matías Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que recibió 245 mil dólares en efectivo por las refacciones realizadas en la vivienda. La magnitud del monto, la modalidad de pago y la falta de documentación respaldatoria encendieron nuevas alarmas dentro de la investigación.

Ahora, la Justicia dio un paso más: ordenó peritar el teléfono celular de Tabar para analizar las comunicaciones mantenidas con Adorni y con personas de su entorno. El objetivo es reconstruir la trazabilidad de los pagos, identificar posibles acuerdos económicos y determinar cómo se desarrolló el vínculo entre las partes durante la ejecución de la obra. El propio contratista entregó voluntariamente su dispositivo para que avance la pericia técnica.

Según trascendió, también aportó presupuestos, registros y distintos elementos vinculados a las remodelaciones, que se habrían extendido durante varios meses e incluido trabajos de elevado costo. La fiscalía considera que el contenido del teléfono podría revelar conversaciones clave sobre movimientos de dinero, modalidades de pago y eventuales inconsistencias patrimoniales. La causa ingresó así en una etapa decisiva.

El contratista Matías Tabar confirmó ante la Justicia que Manuel Adorni le pagó US$ 245.000 en efectivo por los arreglos en su casa en Indio Cua.

Pero el expediente no se limita únicamente a la propiedad del country. Este miércoles también declarará Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas prestamistas involucradas en la operación de compra-venta del departamento que Adorni posee en el barrio porteño de Caballito. Los investigadores apuntan a esclarecer el rol que desempeñó Miano en la transacción inmobiliaria, ya que habría actuado como nexo junto a su socio Pablo Martín Feijoo, hijo de la otra jubilada vinculada al caso.

En paralelo, continúan apareciendo nuevos elementos bajo análisis judicial. Durante los últimos días se conoció que el funcionario realizó gastos superiores a 9 millones de pesos en un breve viaje familiar a Bariloche y que existirían otros traslados de características similares. A raíz de esto, un testigo considerado clave -cuya identidad aún permanece reservada- declarará próximamente ante la Justicia.

Desde el oficialismo intentan contener el impacto político. Adorni sostiene que todos sus viajes familiares "fueron pagados con fondos propios" y remarca que se trata de actividades de "índole personal". También aseguró que el Estado no registra erogaciones por esos traslados y defendió la legalidad de su patrimonio al afirmar que sus declaraciones juradas "están presentadas conforme a la Ley de Ética Pública".

Sin embargo, las explicaciones no parecen haber cerrado del todo dentro del expediente. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) avanzará en los próximos días con un análisis detallado de múltiples inconsistencias patrimoniales detectadas en la causa. Según fuentes vinculadas a la investigación, existen valores considerados "sospechosos y difíciles de explicar" porque excederían los ingresos declarados por el funcionario.

Cascada, parrilla y pileta: las excentricidades de la casa de Manuel Adorni

La tensión política también escaló en el Congreso. Luego de que el diputado nacional Rodolfo Tailhade reclamara explicaciones sobre el uso de autos oficiales y custodia para actividades personales de la esposa de Adorni, el jefe de Gabinete anunció que denunciará al legislador por presunto espionaje. Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene una defensa cerrada del funcionario y busca reforzar públicamente su figura. En Casa Rosada destacan su rol en la coordinación política y comunicacional de la gestión de Javier Milei e incluso esperan que retome las conferencias de prensa diarias, aprovechando la reapertura de la sala de periodistas acreditados.