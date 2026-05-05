Sturzenegger: una investigación reveló que la licitación que benefició a la empresa de su esposa estaba digitada

Si algo le faltaba al Gobierno de La Libertad Avanza (LLA), en el medio de la fragilidad que atraviesa por el escándalo de la investigación por enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete Manuel Adorni, era que se comprobara que el abultado contrato que recibió María Josefina Rouillet, la pareja del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, para enseñar inglés a 11 personas en la Cancillería, estaba digitado y orquestado para que sea la única oferente para quedarse con el pliego de $114.044.133.

De acuerdo a un intercambio de correos electrónicos entre funcionarios de la Cancillería, la tramitación para la enseñanza de inglés a través de la empresa Ruoillet, estaba armada. El cruce se desprende de material que está dentro de la investigación del hecho, por lo que la Justicia ya se encuentra al tanto de la maniobra.

El programa Telenueve Denuncia de El Nueve, conducido por Tomás Méndez, expuso los intercambios entre el coordinador de la dirección de Compras y Contrataciones de Cancillería, Mariano Méndez, y su asesora subordinada en el área Luciana Paula Cagnoli. ""Lu, favor tramitar la convocatoria, conforme la que preparamos al inicio del año", le indicó el responsable.

La investigación cuestionó que para el momento en que se lanzó el proceso formal en el portal COMPR.AR, el 4 de diciembre de 2025, los requerimientos y las condiciones para poder presentarse a la licitación estaban diseñados a medida de la empresa de Rouillet, y esta tenía en su poder los detalles del pliego que el Ministerio iba a difundir semanas más tarde.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a su esposa, María Josefina Rouillet.

Tal como se supo en febrero de 2026, la contratación se tramitó mediante una 'Adjudicación Simple por Especialidad' y, debido a ese vínculo familiar, el expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Según consta en los documentos oficiales, la propuesta fue presentada por la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, (la empresa de Rouillet) al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El contrato, que al tipo de cambio de ese momento representaba unos 78.000 dólares, tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual.