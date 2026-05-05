Listorti y el lado B del éxito de VideoMatch: "Estábamos bajo el sol de Tinelli"

El éxito de VideoMatch en los años 90 fue contundente al punto de que fue el programa que catapultó a la fama a muchísimas figuras que llegaron a la televisión gracias a Marcelo Tinelli. Uno de ellos es José María Listorti, quien estuvo en el programa desde 1993 y en recientes declaraciones reveló cómo fueron esos años en los que la figura del histórico conductor era más grande que todos ellos y era una marca en sí misma.

"Nosotros estábamos bajo el sol de Tinelli", graficó Listorti al aire de FM Pop y rodeado de otros ex compañeros como Pachu Peña y Carlos Sturze, quien interpretó a los Raporteros a mediados de la década junto a Fena Della Maggiora. La metáfora en lenguaje futbolístico fue aún más clara: "Tinelli y 10 más".

"No le importa a la gente nuestra vida, le importaba la vida de Tinelli", sintetizó después el humorista y conductor radial, quien luego se metió en un costado no público del nacido en Bolívar, el que hace a lo que tienen que ver los negocios. La figura de "El Cabezón" era grande y su rol de productor comercial también, por lo que también se formó una jerarquía natural que se trasladó al bolsillo de sus figuras.

"Nunca podíamos ir a los programas de televisión. Yo a lo de Susana no fui nunca", reclamó Listorti. "Nunca fui al living de Susana, trabajando en Telefé, ¿eh?", aclaró enseguida. Según lo que confirmaron los presentes en la ronda radial, Tinelli no los dejaba explotar su propia marca publicitaria. "Nunca", susurró Peña.

Una imagen del elenco de los 90 de Marcelo Tinelli en la televisión, cuando ya había pasado a llamarse "El Show de VideoMatch".

"No hacíamos notas. Fijate que hay una tapa nuestra, en la que mejor nos iba, en la que no había notas. Yo empecé a tener notas en el 2000 y pico porque ya era inevitable. Nos invitaba Mirtha Legrand. Yo empecé a trabajar en el 93 en VideoMatch, y recién fui a lo de Mirtha en el 2002", explicó Listorti. En relación a las publicidades, José María recordó un diálogo con el conductor estrella. "¿La imagen tuya va a salir en otro canal?", le preguntó el ex presidente de San Lorenzo, antes de obligarlos a devolver la seña.

Sturze también contó una anécdota para avalar ese costado leonino de Tinelli. "Nosotros hicimos una publicidad con Fena como los Raporteros para las tarjetas de Sacoa, que vos ponías la tarjetita y aparecíamos nosotros en la pantalla del juego. La cobramos y cuando la vio Marcelo tuvimos que devolver la plata", lamentó.